"El techo de cristal ha caído": Karla Planter promete liderazgo cercano con la UdeG

Karla Planter, rectora electa dice que quiere ser recordada como una rectora que escucha y que se cuestione la comunidad universitaria por qué no haber elegido a una mujer al frente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace tiempo.

En su primera entrevista con medios de comunicación destacó que hay cuatro proyectos aún pendientes para ampliar la matrícula de la Casa de Estudios y que estará cuidando la calidad también.

"Mi liderazgo espero que sea como ha sido hasta ahorita, en donde he estado cercano. Quisiera ser más cercana. Yo vengo de donde ustedes, entonces yo sé escuchar. Esa es una habilidad que todos los que trabajamos en medios aprendemos a desarrollar si queremos hacer bien nuestro trabajo. Entonces yo sé escuchar. Quiero escuchar, quiero estar atenta y quiero algo muy importante. Quiero decir lo que sí se puede, quiero con también franqueza decirles no estoy segura si se pueda y también decirles lo que no se pueda, no prometerlo. O sea, un liderazgo franco y cercano y de escucha".

Coordinación con autoridades

La Rectora electa señaló que con las autoridades, tanto estatales como federales, el trabajo y la relación será con una actitud de colaboración. "Yo parto de la idea de que si colaboramos y trabajamos todos juntos, a todos nos va mejor".

Foto: Especial

Recordó que la Casa de Estudios, quien tiene una organización que ninguna otra universidad tiene en este país, le permite estar en todo el Estado para atender a las personas con mayores necesidades económicas aumentando más en matrícula.

"Somos la universidad que hemos crecido también proporcionalmente, en términos porcentuales, más en distintos indicadores. Es ponérselos a la mesa, es poner y recordar todo lo que se puede y lo que la Universidad de Guadalajara hace y se puede todavía hacer más en un afán de colaboración. Cuando digo colaboración, no significa otra cosa más que respeto entre ambas instancias, reconociendo los espacios que nos toca a cada quien y poniendo, por supuesto, por el centro, el tema de la autonomía. Pero eso no es un problema, no es una distancia, es otro tema y yo creo que podemos perfectamente colaborar. Es más, deseo que colaboremos y que trabajemos en conjunto para resolver problemas concretos que tenemos muchos".

Expuso que estará invitando a quienes fueron sus contrincantes en la contienda a la rectoría.

Su compromiso también es un programa de seguimiento al tema de las denuncias que hay en relación al acoso sexual, laboral, a los distintos tipos de acosos que existen y plantear el tema de la reeducación y nuevas masculinidades.

"Parto de eso, de la necesidad de seguir con estos talleres, seguir con los primeros contactos, así se llaman estas instancias a donde llegan las personas que sienten que han sido acosadas o violentadas y dándoles la certeza a todos de que va a ser un procedimiento apegado a la normatividad. No dejo de reconocer que ese es un problema que sigue existiendo".

Ante el compromiso que le viene el ser la primera mujer que ocupará el cargo de rectora general en los 232 años de fundada la UdeG, comentó que si llega hasta aquí es gracias al trabajo de muchas otras que en el anonimato han puesto las condiciones para que hoy estemos aquí.

"La llegada de una universitaria a la rectoría general es romper el techo de cristal, es decir, ahora sí lo rompes, porque ya entonces, ya esas discusiones de si puede o no llegar una mujer, discusiones que son arcaicas y absurdas, ya se van a superar, porque ya llegó una. El reto no está en eso ahora, el reto está en lo que me preguntaban y platicaba con algunas feministas, en lo que denominan el piso pegajoso, en cómo le podemos hacer para que una serie de comportamientos que incluso muchos de nosotros por edad tenemos normalizados, podamos irlos cambiando. Y estos comportamientos son tanto de mujeres como de hombres".

Ricardo Villanueva podría considerar separarse antes de la rectoría

Una vez que se eligió a quien ocupará la rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, podrá considerar opciones para su siguiente encomienda profesional, la cual no descarta pueda ser en el Gobierno Federal.

Señaló que en diciembre estará reuniéndose de nuevo con la Presidenta Claudia Sheinbaum tal y como lo acordaron, aunque todavía, dice, no hay una propuesta concreta para él. En caso de decidir dejar antes el cargo, el Consejo General Universitario deberá nombrar a un rector interino.

"A lo mejor tendré más cabeza de pensar en lo que sigue para mí, hasta hoy solo he pensado en lo que necesita la universidad y el trabajo es encontrarle un buen capitán o capitán a esto. Y sí, yo creo que mañana ya podría yo empezar, ahora tengo que empezar a pensar ya ahora sí en mi salida, en la entrega, y bueno, es una posibilidad que yo valoraría. Yo tengo pendiente ver a la Presidenta de la República, en el que vamos a verla en el mes de diciembre, de volvernos a reunir. Y bueno, ya con un rector o rector electo, creo que eso ya podría permitir que yo pensara en mis siguientes responsabilidades".

Dijo que el equipo de la nueva rectora comenzará a trabajar desde el próximo lunes y será quien deberá encabezar la búsqueda por un presupuesto justo por parte de la Federación para la Casa de Estudios.

Villanueva añade que adelantar el proceso para decidir a su sucesor, fue una cortesía para que pueda tener decisión en el presupuesto para el ejercicio 2025.

"¿Qué esperamos? Que la federación entre este año y el siguiente, porque a veces el PEF se aprueba antes que el de Jalisco, entonces ahora nos van a empezar a decir, ¿cuál es el presupuesto de Jalisco 2025? Pues no se sabe hasta después del PEF, entonces ahora tenemos un problema con universidad. Vamos a tener que jugarnos el presupuesto constitucional entre este año y el que sigue, porque el presupuesto de Jalisco se va a aprobar antes que el de Jalisco. Más bien, el 5% va a nacer de lo que apruebe la federación, entonces a partir de ahí podremos saber cuánto es el 5% de Jalisco. Entonces, se me complica, ahorita cómo voy con la presidenta a decirle cuál es mi 5% o no sé cuál es el de Jalisco. Entonces, debo reconocer que estoy un poquito impoblicitado en ir por el 5% de la federación".

Finalmente, Ricardo Villanueva, quien se conmovió hasta las lágrimas al decir el resultado de los votos que favorecían a Planter Pérez, se dijo satisfecho con el proceso de elección y que era un paso histórico el que ahora la UdeG tenga a la primera rectora en su historia.

