Claudia Sheinbaum duda sobre las declaraciones de Justin Trudeau sobre el T-MEC; "Hay que ver a qué se refería"

Ante la declaración del primer ministro, Justin Trudeau de que le gustaría mantener el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), pero que depende de “las decisiones que tome el gobierno de México”, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay que ver a qué se refería el mandatario canadiense.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal afirmó que la decisión de México es mantenerse en el T-MEC y que que nosotros los tres países, Estados Unidos, Canadá y México deben tener la misma información.

“Hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México pero él sabe que nuestra intención es que siga el Tratado, lo importante es que en Estados Unidos en Canadá hay en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado por ejemplo para Estados Unidos, Porque no solo se beneficia México o no solo a Canadá sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado”, precisó.

Claudia Sheinbaum explicó que el T-MEC representa desarrollo y beneficios para los tres países. Adelantó que México comenzará a difundir los beneficios del T-MEC para los tres países.

T-MEC es benéfico para los tres países, sostiene Claudia Sheinbaum

“Nuestra decisión se conoce y nuestra intención, y además es muy relevante y eso vamos a empezar a trabajarlo, Ya lo tenemos listo pero a difundirlo, el tratado es muy bueno para los tres países, para los tres, es muy bueno para Canadá es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México, lo dije desde que entré al gobierno en Norteamérica este Tratado hace que nos complementamos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando lo platiqué en su momento con el Primer Ministro de Canadá”, indicó.

Colaboración con Estados Unidos será de colaboración y diálogo

La relación de México con Estados Unidos será de colaboración. coordinación y diálogo de alto nivel nunca de subordinación, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria federal expuso que México y Estados Unidos tienen comunicación permanente en muchos temas y que en la relación debe haber respeto.

“Lo que planteamos siempre es que no haya subordinación, que haya colaboración, que haya coordinación y diálogo de alto nivel. Entonces eso es lo que cualquier presidente de México, presidenta que represente el país con dignidad, reconociendo nuestra soberanía, es lo que tiene que pedir, una colaboración, una coordinación permanente en todos los temas”, explicó.

Sheinbaum y Biden durante la Cumbre del G20, en Río de Janeiro

FOTO: G20

Claudia Sheinbaum señaló que en la relación con Estados Unidos siempre va a defender a México, su soberanía e independencia, y habrá disposición para colaborar.

“¿Qué planteamos nosotros con Estados Unidos? por supuesto colaboración, no solo porque somos socios comerciales, sino porque tenemos una frontera común, hay temas evidentemente nos corresponde a ambos tener colaboración (...) lo que planteamos es que siempre haya respeto y nosotros no podemos subordinarnos sino colaborar, y nos corresponde informar y tener todo eso para presentarlo al presidente Trump en su momento de cómo se beneficia Estados Unidos de esta relación, de cómo México se beneficia y también al Primer Ministro de Canadá, como ese vínculo de nuestras economías nos beneficia a los tres países”, indicó.

Con información de Carlos Navarro

Sigue leyendo:

Rogelio Ramírez de la O defiende el Paquete Económico 2025 de 9.3 billones de pesos

Supuestos aficionados de las Chivas arrollan a seguidor del Atlas

edg