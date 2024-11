Bertha María Alcalde presenta su modelo de Fiscalía en reunión con el Consejo Judicial Ciudadano

Bertha María Alcalde Luján, candidata a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDXM), se reunió con los miembros del Consejo Judicial Ciudadano para presentar su plan de trabajo, el cual incluye la prevención, la remodelación de unidades y la coordinación interinstitucional.

Durante su entrevista, Alcalde Luján se dijo apasionada del derecho penal y afirmó que ya se han tenido grandes avances que pueden ser aplicados en el organismo.

Ante ello, urgió a dignificar las agencias del Ministerio Público, que son las instancias más cercanas con la ciudadanía, ello con el fin de mejorar la confianza a las instituciones y promover un trato digno a aquellos que ya se encuentran en una situación difícil.

Argumentó que sería ideal implementar medidas de detección oportuna en casos detectados de violencia con el fin de evitar delitos agravantes que vulneren la seguridad de la ciudadanía; no obstante, afirmó que para ello hay que reconocer las propias limitaciones de la institución y fomentar el trabajo coordinado con instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la jefatura de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres, entre otras.

Detalla estrategia para erradicar la violencia en la capital Foto: @congresotv212

Recalcó que es importante avanzar a la segmentación de casos para atender de manera urgente los de mayor gravedad y evitar la rotación del personal para que así no se contribuya a la revictimización del usuario.

Para evitar la cifra negra, la aspirante indicó que es necesario que cada Fiscalía, a pesar de su especialidad, reciba todas las denuncias, ya que muchas veces, por la distancia o la falta de información, las personas evitan presentar sus quejas y se pierde el seguimiento.

A su vez, se dijo dispuesta a implementar la tecnología en la Fiscalía, tanto en la investigación como en la atención ciudadana, ello a través de la creación de un Portal de la Fiscalía Virtual para que se puedan consultar las carpetas.

Al hablar sobre el presupuesto, la aspirante indicó que se va a tener que “trabajar con lo que hay”, aunque adelantó que propiciará mesas de trabajo para buscar opciones de financiamiento de fondos federales para algunos proyectos.

Sobre su relación familiar, Alcalde Luján señaló que ella no milita activamente en un partido político y cuenta con un perfil idóneo para ocupar la titularidad.

En ese sentido, señaló que sería un acto discriminatorio el descartarla únicamente por sus lazos familiares, ya que ha cumplido con cada uno de los requisitos solicitados por el Consejo.

“El hecho de que yo tenga vínculos con personas en el partido no quiere decir que yo sea una militante activa en un partido político, yo nunca he contendido en un cargo de elección popular, yo he optado por una carrera distinta desde un inicio. (…) Mi trayectoria habla por sí misma y es incluso discriminatorio descalificar al solo hecho de tener una relación familiar y no poderlo evaluar en igualdad de circunstancias con otros candidatos”, aseveró.