Josefina Román Vergara: "Lo que más me preocupa es la protección de los datos personales"

El 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la desaparición de siete organismos autónomos, como la Cofece, INAI, IFT, Coneval, CNH, CRE y MEJORADU, mediante la Ley de Simplificación Orgánica. Con 347 votos a favor y 128 en contra, se modifican la Constitución y estructuras gubernamentales para promover eficiencia, austeridad y una mejor administración pública.

Aunque los organismos desaparecerán, sus funciones serán asumidas por otras dependencias. Los ahorros generados por esta medida se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, impulsando el bienestar social. En entrevista con Lupita Juárez para el programa de Las Noticias de la Tarde, por Heraldo TV, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, destacó que muchas de las críticas hacia el Instituto no han sido justas, señalando que los comisionados actuales no tienen relación con las controversias del pasado, como el uso indebido de tarjetas de crédito institucionales o viajes internacionales no justificados.

La consejera también subrayó la relevancia del INAI en la lucha contra la corrupción en México, citando que todos los grandes casos de corrupción en el país han sido descubiertos gracias a las solicitudes de acceso a la información; agregó que el Instituto, con un presupuesto de 1.070 millones de pesos, representa una inversión de tan solo 70 centavos por mexicano al año, lo cual consideró una cifra razonable, considerando los beneficios obtenidos por la transparencia.

Datos personales en riesgo por extinción del INAI

En su calidad de responsable del área de datos personales, Román Vergara expresó su preocupación por la falta de claridad en torno al tratamiento de estos datos en el país, especialmente en un contexto global marcado por el avance de la inteligencia artificial y la neurotecnología.

Señaló que, aunque las instituciones públicas son las principales responsables de proteger los datos personales de los ciudadanos, también existen empresas privadas que gestionan grandes volúmenes de información sensible sin una supervisión adecuada.

"Es un tema técnico, especializado, y desde el INAI hemos logrado un liderazgo internacional en la protección de los datos personales", destacó Román Vergara, haciendo énfasis en el rol crucial que juega el organismo para garantizar los derechos humanos relacionados con la privacidad y la transparencia en México.

Ante la creciente discusión sobre la posible desaparición del INAI y la absorción de sus funciones por otros organismos, Román Vergara expresó su desacuerdo con la medida, advirtiendo que la autonomía e independencia del INAI son fundamentales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como el acceso a la información y la protección de datos personales.

Además, recalcó que, aunque se pudieran modificar los comisionados, sería esencial mantener una entidad autónoma encargada de velar por estos derechos fundamentales: "en México, alrededor de 11 millones de personas físicas y morales manejan datos personales, y si no se vigila este proceso, corremos el riesgo de que estos derechos no sean respetados", comentó Josefina Román.

