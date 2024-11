Abandonan motocicletas en Tepic: el 40% de pilotos se debate dejarla en el corralón

Tepic, Nayarit, continúa con su operativo para tratar de reducir los accidentes en el municipio. Esto ha llevado como resultado que se hayan asegurado 67 motocicletas que eran manejadas sin seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento de Tránsito local. De estas, se prevé que una gran parte sean abandonadas.

De acuerdo con José de Jesús Ibarra García, director de la Policía Vial de Tepic, solamente 36 de los dueños de estas unidades se ha presentado ante las autoridades para tratar de recuperarlas. Muchas de ellas tienen varias sanciones.

El funcionario indicó que seis de cada 10 usuarios realizan el trámite para poder volver a conducir sus motocicletas, pero que el resto suele tardar o no llevar a cabo el proceso.

"Los que acuden tienen que acudir a una plática en donde se les recuerda sus obligaciones y los riesgos de conducir de manera imprudente" declaró el director.

José de Jesús Ibarra García, director de la Policía vial, explicó las razones por las cuales no se llevarían estos vehículos.

¿Por qué los motociclistas no recuperan sus vehículos en Tepic, Nayarit?

De acuerdo con Ibarra García. el tener que escuchar las pláticas de seguridad vial a la que son obligadas las personas que realizan este procedimiento y además tener que hacer los trámites correspondientes es un factor que lleva a muchos a dejar sus unidades en los depósitos vehiculares.

Dentro de los pasos que se deben llevar a cabo para liberar las motocicletas de estos centros de control, se deben entregar los siguientes documentos:

Factura.

Tarjeta de circulación.

Identificación oficial con fotografía.

Licencia del propietario o boleta de infracción.

Algunas personas podrían no haber llevado a cabo el registro de la moto en primer instancia, por lo que no tendrían forma de comprobar que la unidad les pertenece, sobre todo cuando son vendidas de segunda mano o se ha perdido la documentación. A esto se suma que algunos de los vehículos son viejos y su valor no es mayor al gasto que se haría para liberarlos.

"Podrías salirles igual de oneroso que lo otro destacar que el pasado buen fin el gobierno del Estado emitió un decreto administrativo queda nuevamente, facilidades a los motociclistas para que se regularicen".

Dijo desconocer si las motocicletas son ilegales o no cuentan con la documentación necesaria y es por eso de que la gran mayoría no acude a su recuperación, sumado a que muchas veces por el total de infracciones el costo económico es muy elevado y terminan olvidando su vehículo.

El no cumplir con el Reglamento de Tránsito puede ocasionar que las unidades sean llevadas a los depósitos vehiculares.

¿Qué normas deben cumplir los motociclistas en Tepic, Nayarit?

El Reglamento de Tránsito de la entidad establece diversas prohibiciones específicas para los conductores de unidades motorizadas de dos ruedas. A continuación la lista de todas con la multa correspondiente.

Los motociclistas deben contar con licencia y permiso correspondiente.

Deben llevar las luces encendidas siempre que conduzcan.

Transportar a más personas de la capacidad para la cual fue construido el vehículo.

Usar tanto el piloto como el acompañante casco protector avalado por la NOM vigente.

Transportar carga que no afecte la conducción o visibilidad.

No hacer competencias o realizar maniobras riesgosas para ellos o terceros.

No podrán circular entre carriles o hileras de vehículos.

Deben usar el carril completo de extrema derecha.

No se debe rebasar otro vehículo de cuatro o más llantas en el mismo carril.

Deben respetar las señales de tránsito.

Circular por áreas peatonales o banquetas.

Asirse de otros vehículos en movimiento.

Circular con aparatos que generen exceso de ruido, luces destellantes o estrobos.

Realizar piruetas o zigzaguear en la vía pública.

No podrán rebasar por la derecha.

Deben tener al menos un espejo retrovisor.

En caso de incumplir con alguna de estas medidas, deberán pagar entre 200 a 500 pesos. El director dijo que la detención de estos vehículos es por incumplir las normas a las leyes de tránsito. Otra de las cosas a las que se enfrenta la autoridad municipal es que los menores de edad son asiduos a manejar este tipo de vehículos y también es una infracción recurrente.

