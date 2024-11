“Dios me movió, vivo de milagro”: el crudo relato de un sobreviviente al ataque con cuchillo en el Metro

Carlos Limón fue una de las cuatro personas que fueron atacadas por un hombre identificado como Kevin Arnulfo “N” dentro de la estación del Metro Tacubaya de la Línea 7. La víctima recordó el momento de horror que vivió a manos del atacante, del quien dijo, todos estaban bajo su merced.

En un video compartido en las redes sociales se observa el momento cuando el agresor comenzó a apuñalar a las cuatro personas que viajaban como pasajeros, resultado de ello fue una persona que se encuentra delicada de salud, además de dos que están en observación y uno más que fue dado de alta.

Uno de los sobrevivientes destacó que gracias a un mandato divino como él lo reconoció para el canal de noticias en Facebook, Noticia Rápidas, fue que logró salir por su propia cuenta del andén de la estación Tacubaya luego de que el atacante pudo ser atrapado por la policía en su intento de quitarse la vida al lanzarse a las vías del tren.

“10 centímetros más y me hubiera dado en la yugular o el corazón… Estoy vivo de milagro”: Carlos Limón.

Kevin Arnulfo “N” atacó a cuchilladas a cuatro personas. Foto: SSC

El atacante del Metro tenía a su merced a las víctimas

De acuerdo con Carlos Limón, el ataque tomó por sorpresa a todos los pasajeros de la Línea 7 que recorre de la estación El Rosario a Barranca del Muerto, incluso a la propia seguridad del sistema de transporte que en el momento del ataque tuvieron que llegar desde el área de torniquetes en la parte de arriba de la estación que está aún más por debajo de la tierra que el resto de las líneas del Metro.

“Me encontró de frente, le dije ‘calmado’, y fue entonces que me atacó”: Carlos Limón.

Carlos Limón, dedicado a ser un artista pintor, reiteró: “Dios me movió para que no me diera la acuchillada en el corazón. Es un milagro”, aseguró horas después que detuvieron a Kevin Arnulfo “N”, alias “El Jommy”, quien fue llevado a un hospital psiquiátrico para su valoración médica.

Sigue leyendo:

Asalto a conductor de Porsche sale mal para motoladrones en Andrés Molina Enríquez

Choca y vuelca combi de pasajeros en la autopista México-Pachuca en Ecatepec | VIDEO