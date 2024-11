IMÁGENES FUERTES: 2 motosicarios asesinan a un hombre, llegaron por la espalda y le dispararon en la cabeza

Una trágica escena se observó a través una cámara de videovigilancia cuando un hombre que realizaba una llamada telefónica por su celular, fue abordado por un par de motosicarios, quienes en dos disparos provenientes de un arma de corto alcance, le arrebataron la vida a plena luz del día en calles de Colombia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la tarde, en la calle Transversal 57 del barrio La Campiña, en Cartagena, en el momento en que dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, aprovecharon que el sujeto identificado como John Edinson Florez Pacheco, quien trabajaba como electricista, fue asesinado a sangre fría con dos impactos de bala en la cabeza, muriendo al instante, quien quedó tendido en la banqueta después del atentado.

Motosicarios disparan a un hombre y huyen

En las imágenes del video tomadas de una cámara de vigilancia y compartidas en redes sociales que observaba las alturas de la calle Transversal, se muestra el momento exacto en que la víctima, quien viste con una gorra negra, playera azul marino, short deportivo y sandalias, sale a atender una llamada telefónico, cuando de pronto se acerca un par de sujetos y cortan cartucho para dispararle en la cabeza, como una especie de venganza o ajuste de cuentas.

Foto: Especial

En el material de menos de 13 segundos perteneciente a una vivienda, también muestra el momento en que los delincuentes huyen a gran velocidad en su vehículo de dos ruedas, dejando a su suerte a la víctima, mientras que algunos peatones huyen luego de escuchar ambos disparos contra el hombre que se encontraba frente a una panadería atendiendo una llamada personal.

Al lugar arribó la policía de Cartagena para esclarecer lo sucedido e interrogar a los testigos que vieron el asesinato y capturar los posibles responsables de este acto. Asimismo, llegaron cuerpos de seguridad quienes confirmaron que John Edinson Florez ya no contaba con signos vitales. OBSERVA EL VIDEO EN ESTE ENLACE.

Asesinato a electricista indigna en redes y piden la captura de los criminales

Luego de ver las imágenes atroces en video y que hoy circulan en redes sociales, los internautas debatieron sobre la muerte del hombre, quienes argumentaron que quizá debía algo o algo tuvo que ver con gente muy peligrosa, motivo por el que fue asesinado.

"Ya iba por encargo, algo debía y se cobraron con la vida del hombre", dijo un usuario.

El hombre cayó tendido en la banqueta Foto: Especial

Al respecto, este comentario elevó la temperatura de la conversación que muchos defendieron a la víctima argumentando que se desconocen las causas del asesinato por lo que no se debe juzgar sin antes conocer el contexto.

"No sabes por qué lo asesinaron, no juzguenos si no sabemos por qué fue asesinado", sentenció un internauta.

