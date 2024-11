"Están fresquitas": Lluvias de DANA inundan toda una casa y el dueño decide salvar solo la olla de albóndigas

La llegada de DANA al municipio de Jerez, al sur de Andalucía, dejaron graves afectaciones en las calles de los vecindarios españoles, al punto que varios hogares terminaron con el agua hasta medio metro de altura. Así fue el caso de un hombre casado, quien se popularizó en las redes sociales por las insólitas declaraciones que dio a los medios de comunicación tras las inundaciones.

Y es que para muchos españoles la llegada de las lluvias significó graves pérdidas en sus patrimonios, razón por la cual la Protección Civil desplegó operativos de seguridad para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y minimizar los daños. No obstante, hubieron quienes le dieron menor importancia a las pérdidas materiales y decidieron priorizar otros asuntos más importantes, tal y como la comida.

El vecino que sufrió las fuertes lluvias se percató que no podría salvar ninguno de los muebles ni su sillón, por lo que decidió escapar de su hogar durante la tormenta con la olla de albóndigas que preparó su esposa. Además, mencionó que no eran unas albóndigas cualquiera, ya que "eran hechas en salsa, no albóndigas en tomate", según relató para medios de comunicación locales.

"¿No va a querer una albondiguita? A ver si para la próxima vez que nos veamos no sea para esto, que por lo menos las albóndigas estén un poco calientitas, porque estas están fresquita, fresquitas", le preguntó el hombre en tono cómico a la entrevistadora.

Usuarios aplauden la actitud del señor de las albóndigas

Si bien, para miles de españoles el fenómeno climático fue una trágica situación, también hubieron quienes supieron controlarse ante las adversidades y decidieron tomarlo con humor, tal y como lo hizo el vecino español del municipio de Jerez. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y han sido aplaudidas por varios usuarios en las redes sociales, al considerar que se trata de un personaje muy peculiar.

Usuarios reaccionan al famoso señor de las albóndigas

FOTO: Especial

Así fueron algunas de las reacciones de los usuarios ante el señor de las albóndigas.

"Este tipazo nos sacó una sonrisa a los españoles en estos días jodidos" "Perdió su casa y mantuvo el matrimonio. Capo". "Y que tan bien cocina la abuela?" - el hombre promedio:

