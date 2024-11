Desfile de Día de Muertos en CDMX condensa la riqueza cultural del país: Clara Brugada

El Gran Desfile de Día de Muertos 2024 de la Ciudad de México condensa la riqueza cultural del país, consideró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el Banderazo de Salida del Gran Desfile de Día de Muertos 2024, la mandataria local señaló que el 2 de noviembre se recuerda a los muertos y la alegría de recibirlos, porque para las y los mexicanos la muerte no es el final si no es parte del camino, y es un camino no sólo de ida, sino también de vuelta y cada año los muertos regresan del Mictlán a la ciudad y a los hogares.

“Aquí en el centro de México, celebramos a nuestros muertos con este gran desfile que condensa la riqueza cultural del país. Aquí con este desfile celebramos, que está considerado como patrimonio cultural de la humanidad la celebración del día de muertos, así que la Ciudad de México es una ciudad abierta el mundo, hermana de las grandes ciudades capitales y hogar también de los pueblos de América, por eso desde el corazón de esta gran ciudad de México yo los invito a seguir a este gran desfile que año con año se festeja”, indicó.

En el Gran Desfile de Día de Muertos 2024 participan 70 contingentes con 6 mil artesanas, artesanos artistas y trabajadores de los PILARES y las Utopías, así como representaciones de distintos estados entre ellos Puebla, Querétaro y Oaxaca.

Foto: Daniel Ojeda /El Heraldo

Clara Brugada dijo que el Gran Desfile de Día de Muertos ya es parte de las tradiciones en la Ciudad de México.

Desde la Puerta de los Leones, en Chapultepec, Clara Brugada dio la bienvenida a las y los capitalinos y a los turistas nacionales y extranjeros que acudieron a disfrutar del desfile.

“A nombre de la Ciudad de México, capital de la transformación les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan de esta gran ciudad, del país y de todos los países del mundo que se encuentran acá este día. La Ciudad de México los recibe con los brazos abiertos aquí en la Ciudad de México, y en todo el país. Seguimos la tradición milenaria de recibir a nuestros muertos, tradición en la que las ánimas de los difuntos regresan en estos días a convivir con la familia, a comer las comidas que más les gustaba, a compartir el pan de muerto, y la población los recibe en sus casas”, explicó.

La mandataria capitalina señaló que en las festividades de los Día de Muertos en la capital del país, los principales centros urbanos y pueblos originarios se convierten en ofrendas vivas para honrar a los muertos.

“Durante la fiesta, durante la celebración del Día de Muertos toda nuestra ciudad se ilumina, las plazas de los pueblos, se convierten en ofrendas vivas, llenas de color, de luz de papel picado, alegría, de tamales, de mole, donde abundan las flores, sobre todo las flores amarillas, cempasúchil, el copal,las frutas, el pan de muerto y la vida”, comentó.

