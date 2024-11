"Estaba detrás de mí con un cuchillo"; narra testigo del ataque en Línea 7 del Metro donde apuñalaron a 3 usuarios

Un sujeto acudió al Metro de la Línea 7 de la Ciudad de México y atacó con un arma blanca a tres personas. Acto seguido, se aventó a las vías del Metro, sin embargo, el despliegue policiaco permitió que saliera con vida, por lo que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras los hechos, un testimonio dio a conocer lo que sucedió realmente dentro del vagón del Metro Tacubaya. Se trata de un hombre de la tercera edad, ataviado con un traje gris de franjas negras y anteojos negros, quien se detuvo por unos momentos con un comunicador para explicar el errático comportamiento del agresor.

"Un chavo estaba atrás de mi con un cuchillo, cuando yo no lo vi, yo lo que hago al ver el policía, y lo que hag0, me escondo, nunca me di cuenta que estaba detrás de mi, yo veía que me hacía señas", narró el usuario de la estación Tacubaya.