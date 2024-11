Hoy No Circula para el MARTES 19 de noviembre de 2024 en CDMX y EDOMEX

Con el objetivo de mitigar las emisiones contaminantes en la Ciudad de México y el Estado de México, el programa Hoy No Circula continúa siendo una herramienta fundamental para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, desde su implementación. Esta iniciativa regula el tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga, basándose en el último dígito de la matrícula, con el propósito de disminuir la concentración de gases de combustión como el dióxido de carbono (CO2).

El tráfico constante en esta región, que opera los siete días de la semana, es uno de los principales generadores de contaminación atmosférica, afectando la salud de millones de habitantes. De acuerdo con datos recientes, los gases contaminantes provenientes de los vehículos contribuyen significativamente al deterioro ambiental, lo que ha llevado a las autoridades a fortalecer este programa.

En particular, Hoy No Circula busca limitar la circulación de vehículos en días específicos, según el holograma de verificación y el número de matrícula, la medida no solo se aplica en la Ciudad de México, sino también en diversos municipios del Estado de México, donde la densidad vehicular también genera importantes niveles de contaminación.

En el Estado de México, los municipios donde el programa está vigente son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Autos que no circulan este martes 17 de noviembre

Este martes 19 de noviembre de 2024, los vehículos con placas terminadas en 7 u 8, además de engomado rosa, no podrán circular en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que participan en el programa. El programa tendrá restringida su circulación desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., lo que busca reducir las emisiones en las primeras horas del día, cuando el tráfico es más intenso.

Créditos: Sedema

Es importante destacar que los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos de esta restricción y podrán circular sin limitaciones, incluso los domingos. Esto incentiva el uso de tecnologías más limpias y alineadas con los compromisos ambientales tanto locales como internacionales.

