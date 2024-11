Profeco supervisa el Buen Fin: 6 mil 135 asesorías y 600 mil pesos recuperados para consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está llevando a cabo una amplia supervisión en centros comerciales de todo el país durante el Buen Fin 2024. Iván Escalante, titular de la dependencia, destacó la importancia de esta labor de campo, que permite atender directamente las quejas e inconformidades de los consumidores que participan en la campaña anual de descuentos.

Al respecto, entrevista en Al Aire con Karen Torres por Heraldo Radio, Iván Escalante detalló que hasta el momento se han brindado más de seis mil 100 asesorías a través de los módulos de atención y la línea telefónica de Profeco. De estas, 139 casos han sido catalogados como inconformidades, de los cuales 103 continúan en trámite, mientras que 33 ya se han resuelto. La mayoría de las quejas han sido por el incumplimiento de promociones o la no disponibilidad de productos, lo que ha obligado a la Procuraduría a intervenir.

"Estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido. Los consumidores tienen a su disposición un equipo de mil 500 funcionarios desplegados en todo el país, además de un centro de atención telefónica fortalecido, para resolver cualquier conflicto que surja durante el Buen Fin", señaló Escalante.

En cuanto a las inconformidades que no proceden, explicó que en muchos casos las quejas no cumplen con los requisitos establecidos o no pueden resolverse de inmediato debido a la falta de pruebas o información adicional. Un ejemplo de esto fue un caso en el que un consumidor compró consolas de videojuegos bajo una promoción, pero el establecimiento no tenía existencias suficientes para cumplir con la oferta. Este tipo de reclamaciones, según Escalante, sigue en proceso de conciliación.

Recuperan dinero de los consumidores

Los consumidores pueden consultar en el sitio web de Profeco las tiendas virtuales que cumplen con las reglas Créditos: Especial

Hasta el corte de ayer, Profeco ha logrado recuperar alrededor de 600 mil pesos para los consumidores afectados por fallas en los servicios o en el cumplimiento de ofertas comerciales. El titular de la Procuraduría subrayó que la intervención de los conciliadores ha sido clave para la resolución de conflictos, evitando que muchos casos lleguen a instancias legales.

La supervisión de Profeco no se limita a los centros comerciales físicos, pues Iván Escalante indicó que la Procuraduría también está monitoreando más de 300 tiendas en línea para garantizar que cumplan con las normativas y evitar fraudes digitales, una práctica cada vez más común en el comercio electrónico. Los consumidores pueden consultar en el sitio web de Profeco las tiendas virtuales que cumplen con las reglas para vender productos online.

En cuanto a las sanciones a los comercios que no cumplan con las promociones anunciadas, Escalante explicó que la estrategia inicial es siempre la conciliación.

El objetivo es resolver los problemas de manera rápida y eficiente, pero si no se llega a un acuerdo, podríamos iniciar procedimientos legales", afirmó.

Finalmente, Escalante hizo un llamado a los consumidores a que, en caso de enfrentar problemas con sus compras, se comuniquen de inmediato con Profeco a través de su línea telefónica 55 68 87 22, para recibir asesoría y, en su caso, hacer valer sus derechos.

Sigue leyendo:

Sam’s Club y Costco, las ofertas en colchones, bicis y pantallas HOY, domingo 17 de noviembre

Buen Fin 2024: estas son las 5 tiendas más denunciadas por precios engañosos, según la Profeco