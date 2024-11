Congreso recibe iniciativa de Clara Brugada para acabar con la extorsión en CDMX

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, entregó ante el Congreso capitalino la iniciativa de ley que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para robustecer las medidas contra la extorsión.

Al recibir el documento, la presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila, señaló que esta propuesta destaca la voluntad política de la jefa de Gobierno para brindar seguridad a las familias de la capital, por lo que se comprometió a agotar todos los procedimientos parlamentarios que le corresponden para que la iniciativa se vuelva una realidad.

Frente a presidentes y miembros de todos los grupos parlamentarios, César Cravioto explicó que el pasado lunes se presentó un plan para manejar la extorsión, incluido el llamado modelo “gota a gota”, el cual se destaca por aumentar las penas al pasar de 10 a 15 años de prisión para quien ejerza este delito y a agravar la situación en caso de que involucre a personas pertenecientes a un grupo vulnerable.

Enfatizó que con la presencia de todas las bancadas se manda un mensaje contundente de voluntad política y recalcó que el objetivo es hacer de la ciudad un sitio más seguro, armonioso y saludable. Reveló que la reforma consiste en una modificación de distintos artículos del código penal local para que el tema de extorsión ya no sea un delito patrimonial, sino mixto.

Brugada presentó su plan contra la extorsión en CDMX

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Además, se convierte en delito grave, por lo que los detenidos no podrán salir bajo fianza, se castiga también la tentativa de extorsión y se perseguirá de oficio. Recalcó que la iniciativa busca que se vuelva un agravante cuando se utilice a menores de edad, cuando sean servidores públicos o cuando se afecte a comerciantes, lo que aumentará la pena al doble.

Prioridad a los más vulnerables de CDMX

En tanto, la Consejera Jurídica Eréndira Cruzvillegas, mencionó que esta modificación implica 14 agravantes formales, donde se dará prioridad a los sectores más vulnerables, como mayores de edad y también a menores.

Los más vulnerables son los adultos mayores y menores de edad

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“Es la lógica de una ciudad que no va a permitir mayor impunidad en este tipo de delitos”, expuso.

A su vez, señaló que se espera que el código nacional también incluya a la extorsión como un delito de alto impacto, lo que permitirá la homologación de penas. No obstante, indicó que todo el esfuerzo debe de estar acompañado por un ánimo y colaboración ciudadana, ya que si no existen las denuncias pertinentes no habrá delitos que perseguir. Ante ello, llamó a los capitalinos a denunciar cualquier acto delictivo y a mantenerse pendientes de cualquier agravante que pudieran detectar.

