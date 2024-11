Metro CDMX: mujer de la tercera edad resbala y cae de las escaleras en la estación Polanco

Personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se movilizaron la tarde de este martes 12 de noviembre luego de que se sucitara un accidente al interior de la estación Polanco perteneciente a la Línea 7 que corre desde Barranca del Muerto hasta El Rosario, considerada una de las más subterraneas del sistema y con mayor afluencia.

¿Qué sucedió? De acuerdo con información oficial, una mujer de la tercera edad habría resbalado accidentalmente y cayó de las escaleras fijas provocando que sufriera golpes en el cuerpo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos necesarios para valorar a la persona implicada.

Por fortuna la mujer no perdió la vida, sin embargo, en las imágenes que han circulado en redes sociales se observa su cuerpo inmovilizado en el área de escaleras fijas siendo custodiada por elementos de la Policía Bancaria e Industrial esperando la llegada de los paramédicos.

El accidente no afectó la circulación de trenes, por lo que las autoridades de la Ciudad de México exhortan a la población a no caer en noticias falsas. Además se pide a los usuarios prevenir accidentes haciendo un uso correcto de las instalaciones, pidiendo no correr o empujar en la zona de escaleras.

Reportan retrasos en la Línea 7 del Metro, hoy martes 12 de noviembre

Cabe señalar que durante la mañana de este martes 12 de noviembre usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) reportaron severos retrasos en el servicio de la Línea 7 que corre desde El Rosario hasta Barranca del Muerto, haciendo hasta 20 minutos de espera por estación.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro respondió a través de sus redes sociales que en la Línea 7 del Metro, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, se accionó una palanca de emergencia por lo que el servicio se retrasó. “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de atender y rearmar una palanca accionada. Utiliza las palancas sólo en caso de emergencia y sigue las indicaciones del personal del sistema. Antes de entrar, permite salir”, difundió.

“Es requisito ser tener impedimento mental para coordinar los trenes”, “detenida la línea 7 , nuevamente como de costumbre”, “convoy detenido en estación Tacuba L7", “ahora que jodidos pasó”, “la línea 7 está rebasada, nuevamente”, “cada vez es más grave lo de la línea 7”, Línea 7 llena”, son algunos de los mensajes expresados en la red social X.

En redes sociales se difundieron imágenes de la gran afluencia en la Linea 7

Foto: Especial

El principal medio de transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que presta el servicio a 90 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Le siguieron el Metrobús, que transporta a 33.8 millones; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), a 12.2 millones; el Mexibús a 8 millones; el Trolebús a 7.1 millones; el Tren Suburbano a 3.7 millones; el Tren ligero a 2 millones y el Mexicable que transportó a 402.7 mil pasajeros.

Debido a la gran demanda de usuarios en los diversos transportes, estos sistemas de viaje aprovecharon el uso de las redes sociales y abrieron cuentas oficiales para informar a los pasajeros sobre los retrasos, saturaciones y cierres. A través de sus cuentas de Twitter: @MetroCDMX y @MetrobusCDMX, están en constante comunicación con los internautas para atender de manera eficaz los incidentes que retrasen la movilidad capitalina.

