Suspenden Festival de Cortometraje Veracruzano tras asesinato de cineasta Víctor Muro en Xalapa

Luego del brutal asesinato del ingeniero en iluminación Víctor Muro Velásquez, un grupo de cineastas dio a conocer la suspensión del Festival de Cortometraje Veracruzano 2024 que se realizaría en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz. El cuerpo del cineasta fue cercenado y sus restos fueron hallados en dos viviendas distintas del centro histórico de la ciudad, hechos que alarmaron a la población y son investigados por las autoridades.

Los artistas se solidarizaron con la víctima y decidieron posponer las fechas del importante evento hasta nuevo aviso. Además, enfatizaron que esta decisión responde a los recientes y lamentables actos de violencia en la ciudad de Xalapa, que han afectado profundamente como comunidad.

Los organizadores del festival difundieron un comunicado desde sus redes sociales para también hacer un llamado a las autoridades para que conduzcan una investigación transparente, que garantice justicia para las personas afectadas:

“Creemos firmemente en la importancia de trabajar desde y para espacios seguros y protegidos, por lo que apelamos al fortalecimiento de nuestras relaciones profesionales y al compromiso con la integridad de quienes hacen posible nuestro trabajo”.

Se celebraría del 10 al 13 de octubre

El Festival de Cortometraje Veracruzano estaba programado del 10 al 13 de octubre y celebra y apoya la creación cinematográfica y audiovisual, siempre enmarcada en valores de respeto, seguridad e igualdad.

“Reunimos a realizadores y espectadores en torno a narrativas que nos conectan, fortaleciendo el diálogo y el entendimiento mutuo. Nuestra programación y actividades seguirán según lo planeado con nuevas fechas que serán anunciadas tan pronto nos sea posible”, se lee en el desplegado.

De acuerdo con las versiones oficiales, el móvil del crimen no está relacionado con la delincuencia organizada, si no con un problema personal entre la víctima y el presunto homicida. Las autoridades estatales dieron a conocer que continúan las investigaciones para el esclarecimiento de este caso y así aplicar todo el peso de la ley contra el responsables del crimen.

"No fue por la inseguridad"

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, este miércoles 9 de octubre. Foto: Especial

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, descartó que la suspensión del festival haya sido a causa de la inseguridad, como lo aseguraron los organizadores del evento tras el brutal asesinato de Muro Velásquez.

“Si ellos (cineastas) cancelan su festival será por otros motivos, pero cómo es posible que entre compañeros se priven de la vida uno a otro, a donde están las formas humanas de dirimir las diferencias, yo estoy seguro que conocen bien esa situación que se estaba dando ahí. Dos que se dan con todo, privan de la vida, cercenar”, expresó.

El mandatario veracruzano argumentó que dicho acontecimiento no sucedió por la presunta omisión de las instituciones encargadas de la seguridad pública en la entidad: “Si están cancelando el evento ese, será otro motivo, inseguridad no es, todavía más, ellos saben de dónde surgió el problema, no puede surgir un hecho así de la nada, pero espero que la Fiscalía aclare el motivo”.

El crimen consternó a la industria cinematográfica. Víctor Muro hizo colaboraciones para varias películas, como Roma, de Alfonso Cuarón.

