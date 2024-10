Licencia de conducir permanente en CDMX: ¿Cuáles son los motivos por los que podrían negarte este trámite?

Durante los últimos días el tema de las licencias de conducir permanentes se ha mantenido en el centro de la conversación entre los capitalinos, quienes se han mostrado sumamente interesados en saber cuáles son los requisitos para solicitarla, a partir de cuándo se puede hacer el trámite y en qué casos podrían negarla, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que las licencias de conducir permanentes se dejaron de emitir en la Ciudad de México en 2007 y desde entonces dicho documento se tenía que renovar cada tres años, no obstante, la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prometió durante su campaña que durante su administración regresaría la licencia de conducir permanente con el objetivo de simplificar los trámites administrativos para los habitantes de la capital mexicana.

Los conductores que ya cuentan con licencia de conducir permanente pueden renovarla actualmente. Foto: Especial

¿Cuándo se podrá tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México?

De acuerdo con las propias declaraciones de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, será a partir del miércoles 1 de enero de 2025 cuando los capitalinos puedan solicitar la licencia de conducir permanente, sin embargo, se tienen que cumplir una serie de requisitos para poder realizar el trámite y de acuerdo con las palabras de la funcionaria pública dichos requerimientos serán más estrictos de lo habitual pues con este documento se busca aumentar la seguridad vial, de peatones y de ciclistas.

Por otra parte, es importante mencionar que, las licencias de conducir permanentes solo estarán disponibles para los conductores de autos particulares pues en el caso de operadores de transporte público, motociclistas y permisos de conducir para menores de edad, por ahora, se tiene previsto que los trámites se mantengan sin cambios.

¿Cuál es el costo de la licencia permanente y en qué casos podrían negarla?

Actualmente el costo de la emisión o renovación de la licencia permanente es de mil 49 pesos, sin embargo, dicha cifra se actualiza de manera anual, por lo que en cuanto inicie el 2025 el costo de dicho trámite se ajustará, por lo que se sugiere consultar este dato directamente en el portal oficial de la Ciudad de México una vez que ya se pueda emitir el referido documento.

En cuanto a las personas a las que se les negará la emisión de la licencia permanente, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que se establecerán una serie de estrictos requisitos para poder solicitar dicho documento, sin embargo, estos todavía no se publican, pero en caso de no cumplirlos el trámite no podrá ser completado.

Actualmente, para realizar este trámite solo se requiere una identificación oficial, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses y la línea de captura debidamente pagada.

Como se dijo antes, la emisión de licencias de conducir permanentes en la Ciudad de México iniciará el 1 de enero de 2025, por lo que se sugiere mantenerse atentos a los avisos del gobierno capitalino para poder conocer todos los pormenores de este esperado trámite.

