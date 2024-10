Claudia Sheinbaum asegura que los "errores" en la reforma Judicial no la invalidan

Las contradicciones en la Reforma Judicial no significan la invalidez de la misma, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Mañanera del Pueblo, la titular del Ejecutivo federal informó este 9 de octubre que tuvo comunicación con la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, para analizar el caso.

“Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy no implica ninguna invalidez de la propia Reforma ni la elección de los jueces, así como está, entiendo que es solamente un caso donde los tiempos no concuerdan en una u otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió, hay que corregir esa parte, pero de todas manera no invalida la reforma”, sostuvo.