Liberan al ex presidente municipal de Aldama, Chiapas y a tres de sus ayudantes; tras 12 días se haber sido retenidos

Este martes fue liberado el ex presidente municipal por usos y costumbres de Aldama, Chiapas; Alonso Pérez Santíz, así como tres de sus ayudantes, quienes permanecían retenidos en el municipio desde hace 12 días.

La Fiscalía General del Estado informó que la tarde de este martes se llevó a cabo una mesa de negociación donde se realizó la entrega de las personas retenidas en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena, en cumplimiento al acuerdo celebrado entre la Secretaría General del Gobierno, el Ayuntamiento de Aldama y representantes de las comunidades Juxtón y Chayomte, municipio de Aldama.

El ex presidente y sus tres acompañantes fueron canalizados para su valoración médica a fin de constatar se encuentren en buen estado de salud.

Fue el pasado 26 de septiembre cuando el ex presidente y sus tres ayudantes fueron secuestrados cuando se encontraban en una plaza de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

El motivo de la privación ilegal de la libertad del ex presidente, se debió a la falta de cumplimiento de obras, hecho que molestó a los pobladores quienes habían venido exigiendo se cumpliera con lo prometido.

Por este hecho amarraron al ex alcalde en una cancha de usos múltiples vestido de mujer y lo obligaron a leer un documento donde se solicitaba un millón y medio de pesos para su liberación.



Cabe destacar que la Físcalía General del Estado no reveló qué fue el acuerdo para la liberación del ex alcalde.

TJM