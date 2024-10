Claudia Sheinbaum: "elección de jueces, magistrados y ministros, va"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial se va a hacer, pues indicó que no hay amparos, ni análisis de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puedan parar la reforma aprobada el mes pasado.

“La elección de jueces, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. No, ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. Entonces no tiene, ya lo dijo Diego Valadez, no hay, ya es constitucional. Entonces no hay, pues, ni amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va”, comentó.

La mayoría de los mexicanos a favor de la reforma judicial: Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo sostuvo que la reforma se tiene que hacer realidad porque la mayoría de los mexicanos decidió y así lo expresaron, esto pese a que haya personas que no estén de acuerdo con ello.

“Entonces la elección va. Eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en la Asamblea. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió”, manifestó.

En tanto, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó en que el gobierno no pide que todos los mexicanos piensen como ella, pues eso sería una dictadura, “Lo que hay es un 60% de los votantes que votaron por una opción, por un proyecto de gobierno, por un proyecto de nación más allá de un proyecto de gobierno y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular", comentó.

