Claudia Sheinbaum reacciona a las disculpas de Rafael Inclán tras llamarla ama de casa, ellas "merecen nuestro respeto"

Claudia Sheinbaum respondió esta mañana durante la Mañanera del Pueblo a las disculpas que pidió el comediante Rafael Inclán, quien en días pasados fue criticado por decir en una entrevista que México tendría este sexenio a un "ama de casa" como presidenta. Luego de días en las que muchas personas reaccionaron a sus declaraciones, incluyendo a la mandataria, el también actor apareció este fin de semana para disculparse por sus palabras, de las cuales, afirmó dijo en el tono de su ya característico personaje.

Al ser cuestionada sobre las más recientes declaraciones de Rafael Inclán, la presidenta de México agradeció la intención y reconoció que "una disculpa es bien recibida"; sin embargo, ahondó en la problemática que se destapó gracias a este caso. Desde la conferencia de prensa, la presidenta recordó que su caso no es el único, pues en general a las mujeres son quienes más sufren de discriminación, tan sólo por debajo de otros dos factores: el color de piel o el ser indígena.

Tras mencionar la encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que reveló los factores anteriores, la mandataria federal también recordó que en su administración hay un principal objetivo humanista, mismo que es "erradicar cualquier forma de discriminación", incluyendo la exclusión de las amas de casa.

Claudia Sheinbaum responde a las disculpas de Rafael Inclán tras llamarla "ama de casa"

En su respuesta dirigida para el comediante Rafael Inclán, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a destacar que ser ama de casa no debe de tomarse como algo peyorativo, sino que debe de reconocerse el trabajo que hacen en el hogar y que en muchos casos no es remunerado, por lo que algunas mujeres se ven obligadas a depender económicamente de sus parejas.

"El llamarle a alguien ama de casa, pues parece que la estás disminuyendo. ¿Y qué fue lo que yo dije? No, las amas de casa, ya quisiera yo que cualquiera hiciera el trabajo de una ama de casa. Todo el trabajo que significa mantener el hogar y además en particular las amas de casa que no trabajan fuera del hogar, pues no tienen autonomía económica. Entonces dependen del marido o de la pareja para que les dé algo de recurso para poder tener algo para ellas", dijo.

Finalmente, Claudia Sheinbaum explicó que el programa de 60 a 64 fue diseñado con dicho objetivo humanista para "reconocer el trabajo de las mujeres", aunque antes de concluir con su respuesta reiteró su postura de que el trabajo del hogar no sólo debe de recaer en las mujeres, sino que tiene que compartirse. "Históricamente las mujeres nos hemos encargado de ese trabajo, por eso lo que dije es: las amas de casa merecen nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro reconocimiento".

"Que me digan ama de casa, a mucho orgullo, para mí no es una ofensa", concluyó.

Rafael Inclán se disculpa con la presidenta Claudia Sheinbaum

Este fin de semana tras salir de una de sus funciones de teatro, el actor y comediante Rafael Inclán volvió a ofrecer unas declaraciones para la prensa en las que le ofreció una "disculpa nacional" a la presidenta Claudia Sheinbaum; además aclaró que todo se trató de un malentendido, ya que si bien dijo lo que todo México escuchó, dichas declaraciones fueron de "la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje", destacó.

"Señora presidenta, aparte de suplicarle, si se le ofendió, una disculpa porque en primera no dijimos ni groserías ni nada. Simplemente el personaje que hago yo en la obra, que lo han visto varios, es un árabe que habla de política a futuro. Entonces digo presidentes desde Fox; tratamos de hacer reír a la gente, pero también la comedia se nos da, pero en ningún momento traté de ofender y menos a usted porque se le admira y se le respeta", fueron las palabras del comediante.

Este fin de semana, Rafael Inclán también reconoció que sus palabras verdaderas fueron "una ama de casa con banda presidencial", algo que no se escuchó en sus dichos virales de hace unos días; sobre esto, también reiteró que "es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la república". Finalmente, en sus palabras coincidió con Claudia Sheinbaum al reconocer que se debe dignificar la labor de las amas de casa.

