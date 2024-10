¿De qué va la propuesta de Nay Salvatori de violencia vicaria contra mujeres?

La diputada por el distrito 18, Nayeli Salvatori Bojalil, anunció que impulsará una ley de violencia vicaria contra las mujeres, lo que desató críticas en redes sociales y opiniones divididas.

No obstante, señaló que ingresaría una reserva para que se castigue también a las mamás que ejerzan este tipo de violencia contra los hombres.

La legisladora pretende mejorar esta ley Foto: Archivo

Por qué surge la Ley de violencia Vicaria contra las mujeres

En un video, la legisladora comentó que en casos divorcian, el papá hace su vida y la mamá a modo de venganza, dice que su papá ya no verá a los niños o que si no le ceden un vehículo que quieren no los deja verlos. Por ello, propondrá que se castigue exactamente igual a la violencia que ejerce un papá contra una madre de no dejar ver a los niños, como violencia que ejercen las mujeres al no dejarle ver al padre a sus hijos.

Violencia que se ejerce a través de los hijos Foto: Especial

Salvatori, abaogada española señaló que impulsará una iniciativa para que la violencia vicaria sea tipificada como delito y no solamente sea un agravante.

Recordó que la diputada local Aurora Sierra Rodriguez, quien impulsó la Ley Vicaria en Puebla, lo retomará y mejorará, ya que hoy por hoy no está tipificado como delito, sino solamente es una agravante, lo que significa que existe un agujero legal y este se tiene que revisar y reforzar.

¿Qué es la ley vicaria y cómo se castiga?

La violencia vicaria es un delito que está tipificado en el Código Penal, el cual se castiga con hasta seis años de prisión, esto de acuerdo con la Gaceta oficial de la Ciudad de México.

Es castigada hasta con 6 años de prisión Foto: Especial

El texto indica que este delito se castiga a quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer, y que por sí, ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial contra ella. Esto utilizando como medio a sus descendientes (hijos), ascendientes (padres, abuelos, tíos), personas con discapacidad o enfermedad que se encuentren bajo su cuidado, mediante amenazas, intimidación puesta en peligro o cualesquier acto de violencia.

