“Lo vi encima de mi hija, mi corazón de madre sabía que estaba muerta”, el desgarrador testimonio de Casandra, mamá de víctima de feminicidio en Iztacalco

Miguel “N” no sólo le quitó a Casandra lo que más amaba en la vida, a su hija María José, sino que además la atacó el 16 de abril de 2024 con ocho heridas producidas con un cuchillo, mismas que la tuvieran al borde de la muerte.

Casandra sorprendió a Miguel en la habitación de su hija. Su desgarrador testimonio revela que el químico estaba sobre el cuerpo sin vida de María José quien se encontraba en su domicilio cuando fue atacada salvajemente por este hombre.

Ante la sorpresa, Miguel se lanzó contra Casandra y la apuñaló en repetidas ocasiones en todo el cuerpo. Con la voz entrecortada y con visible dolor, recuerda cómo fueron esos momentos en lo que intentaba pedir ayuda a sus vecinos mientras este hombre la atacaba.

“Me jaló de la mano…yo ya había gritado en varias ocasiones desde que lo vi en el cuarto de mi hija, también pedí ayuda, yo no me desmayé en ningún momento hasta que él me ahorcó, le pedí por favor que no lo hiciera, que ya se fuera que nos dejara en paz, me dijo muérete perra, me ahorcó hasta que perdí el conocimiento”.