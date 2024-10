VIDEO: Una mujer graba a conductor furioso que destrozó cristales de su auto con un tubo tras un choque en la Del Valle

Una joven de 22 años denunció a través de redes sociales haber sido víctima de una violenta agresión en las calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de que se viera involucrada en un percance vial en el que chocó contra otro vehículo, cuyo conductor la atacó con un objeto metálico y destrozó los cristales de su automóvil y un espejo.

El incidente, registrado la mañana de este jueves 31 de octubre quedó captado en video y muestra al sujeto profiriendo insultos y amenazas mientras golpea el automóvil de la víctima. A pesar de los intentos de una mujer que lo acompañaba por calmarlo, el hombre a quien su acompañante se refiere como “Toño”, continuó con la agresión, rompiendo cristales de su vehículo y al menos un espejo.

La joven decidió grabar los hechos desde el interior del automóvil; en el material se observa al hombre que conducía un Volkswagen Bora con placas 600-WTY y que presuntamente arremetió contra ella. Al darse cuenta de que está siendo grabado, el sujeto nuevamente reaccionó con violencia.

“¿Qué grabas, hija de tu perra madre? Si fue tu culpa, estúpida”, grita el sujeto, mientras la mujer que lo acompaña intenta contenerlo repitiéndole "ya, ya, por favor".

¿Por qué el conductor agredió a la joven?

La joven narró los hechos, según quedó registrado en una captura de pantalla de los mensajes que aparentemente le envió a su padre. Ahí explicó que había decidido denunciar el incidente tanto por la vía legal como en las redes sociales.

“Un tipo me chocó horrible. Se me cerró y se frenó. Luego se bajó del coche con un fierro y me rompió el espejo y el cristal. Ya estoy acá con el seguro. Y pues levantamos el acta y habrá que pagar deducible. Iré a la fiscalía a levantar denuncia. Pero estaba pensando en darle difusión en twitter porque lo grabé y tengo sus placas 8:3 Voy camino al MP (sic)”, detalló la víctima.

Cómo lidiar con conductores violentos tras incidentes viales

Encontrar a un conductor furioso en la carretera puede ser una experiencia aterradora. Es importante saber cómo manejar estas situaciones para proteger tu seguridad y evitar que la situación escale. Aunque sea difícil, trata de mantener la calma y evitar cualquier provocación. La ira genera más ira, así que intenta desconectar emocionalmente de la situación. El contacto visual puede ser interpretado como una provocación, así que evítalo. Si el otro conductor se baja del vehículo, mantente dentro del tuyo con las puertas cerradas y los seguros puestos.

Si te sientes amenazado, llama a la policía de inmediato. Ten a mano el número de emergencia y proporciona todos los detalles posibles, como la ubicación exacta, descripción del vehículo y cualquier información adicional que pueda ser útil.

Si es seguro hacerlo, toma fotos o videos de los daños a tu vehículo, del otro conductor y de su vehículo. También puedes anotar los detalles del incidente, como la hora, la ubicación y cualquier declaración del otro conductor.

Tan pronto como sea seguro, aléjate del lugar y dirígete a un lugar seguro. Contacta a tu compañía de seguros para informarles sobre el incidente. Ellos te guiarán sobre los pasos a seguir para presentar un reclamo. Si sufres lesiones o daños a tu propiedad, presenta una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Sigue leyendo:

¿Qué paso en la Línea 3 del Metro HOY, jueves 31 de octubre?

Captan violento asalto en Viaducto: sujetos en moto roban y golpean a conductor de Porsche