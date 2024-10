Hoy No Circula:¿Qué autos descansan este viernes 1 de noviembre de 2024 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula busca establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

Los automóviles con holograma 0 y 00 se encuentran exentos de estas disposiciones, pero el horario en que el Hoy No Circula opera de 05:00 a 22:00 horas por lo que debes tomarlo en consideración. Además, considera que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaME) es el órgano que regula este programa.

Aunque muchas personas consideran que el 1 y 2 de noviembre son días de feriado obligatorio, la Ley Federal no lo establece de dicha manera, sólo los alumnos del nivel básico, como preescolar, primaria y secundaria tendrán el día de asueto para el "mega puente" de Día de Muertos.

En algunos "puentes" obligatorios, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaME) suspende la operación del Hoy No circula, pero esto no sucederá este 1 y 2 de noviembre, por lo que el programa operará de manera habitual.

¿Para quiénes aplica el Hoy No Circula el 1 de noviembre de 2024?

El Hoy No Circula para este viernes 1 de noviembre aplica para los vehículos con engomado color azul o terminación de placa 9 o 0 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No circula son

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

¿El Hoy No Circula aplica para las motos?

Además de lo establecido en el numeral VII del Programa Hoy No Circula se encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos: