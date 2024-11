Día de Muertos y Chivas: el equipo que está en la ofrenda del fútbol mexicano

Sin lugar a dudas el Día de Muertos es una de las celebraciones que más esperamos todos los mexicanos, ya sea por salir a festejar el día con los amigos y familiares, o por el hecho de que podemos recibir en nuestros hogares a todos esos seres queridos que se adelantaron en el viaje, sea cual sea la razón, esta fecha es un motivo de celebración para muchas personas, aunque no para la mayoría.

Con lo anterior me refiero al pobre desempeño actual (y desde hace varios torneos), de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el "campeonísimo", el equipo "grande", el más "importante" de México, y si somos realistas, el equipo está más cerca de llegar al Mictlán y a la ofrenda de todos sus aficionados, que de conseguir resultados de ratifiquen su mote de escuadra "importante".

Aficionado de Chivas en el estadio. Foto: X Chivas (@Chivas)

Con apenas 21 puntos de 42 disputados en la siempre volátil Liga MX, la escuadra de las Chivas marcha en el lugar ocho de la tabla general, posición que lo coloca como contendiente al título de una de las ligas más surrealistas de mundo, pero no por eso los chivahermanos pueden pensar que cuentan con un equipo competitivo, aunque así lo diga su directiva.

Es más fácil "cazar tiburones" que manejar un equipo

Para nadie es una sorpresa que los problemas del rebaño vienen desde la cabeza, su presidente, Amaury Vergara se ha caracterizado por vender aire a todos los aficionados de las Chivas desde que asumió el cargo en 2019, prometió un equipo competitivo, dijo que haría cosas diferentes, enfatizó que se ganarían campeonatos, y no ha cumplido nada.

Amaury Vergara durante plática. Foto: X Amaury Vergara (@Amauryvz)

El actual presidente de las Chivas saltó a la fama por ser parte de un programa que busca emprendedores mexicanos para apoyarlos en sus proyectos, situación que a todas luces está bien, pero cómo puede ser un ejemplo de éxito empresarial si su negocio más popular o por lo menos el más ubicado por las personas, no ha rendido frutos en varios años.

No me malinterpreten cada quien es libre de hacer con su tiempo libre y sus negocios lo que quiera, pero lo que no se puede hacer es vender migajas como si fuera caviar, porque ninguna persona o grupo de aficionados merece ese trato de alguien a quien le han incrementado sus finanzas a lo largo del tiempo.

Se venden recuerdos como si fueran realidades

El problema del Guadalajara no sólo radica en la cabeza del equipo, si no también en sus jugadores, quienes en palabras del ya difunto dueño del equipo, Jorge Vergara, en muchas ocasiones son arrogantes y soberbios cuando se les pregunta de su accionar en el campo de juego.

Ejemplo de los anterior es Javier "Chicharito" Hernández, futbolista que en la actualidad ha destacado en Chivas por sus constantes lesiones y por sus declaraciones en tono burlón sobre su desempeño; claro está que a Hernández Balcázar los respalda una trayectoria que muchos futbolistas nacionales y extranjeros desearían, pero una autodenominada "leyenda" del Guadalajara no puede ofrecer actuaciones tan pobres en el equipo en el cual se ha cansado de decir que es el de sus amores, imagínense cómo jugaría si no lo quisiera.

Javier "Chicharito" Hernández entrenando. Foto: X Chivas (@Chivas)

Desde el anuncio del regreso del Chicharito a Chivas todos (o por lo menos eso quiero pensar), sabíamos que no sería el "salvador" de un equipo que se cansado de tomar malas decisiones, pero tampoco fue justo por parte de la directiva vender esa ilusión a los chivahermanos y tampoco ejercer presión extra a un jugador que claramente llegaba al equipo en la espiral de bajada de su carrera profesional.

¿Qué pasara con la Chivas?

Las respuestas son tan infinitas como las visiones del Dr. Strange, pero lo que se esperaría de un equipo de que jacta de ser "grande", es que tomen mejores desiciones tanto en la parte directiva como en la deportiva, que se deje se presumir los logros del pasado y que se comience a cimentar las bases de un proyecto a mediano y largo plazo.

Los jugadores deben entender cuál es la institución para la que juegan y trabajan, tratar de ser profesionales 24/7, respetar el trabajo de los demás, desde las personas que cortan el pasto de Verde Valle hasta los reporteros que cubren las actividades del equipo (sí, me refiero al Piojo Alvarado), pero sobre todo dejar de ser unos mercenarios que sólo se preocupan por presumir en redes sociales sus viajes, fiestas y cosas de diseñador que tienen,

La afición es libre de hacer lo que quiera con su equipo, sólo traten de ilusionarse más de la cuenta, porque estas Chivas llevan tantos años muertas que sin problema podrían aparecer en la ofrenda de algún aficionado

Sigue leyendo

Charros de Jalisco por la reivindicación en la LMP

Tragedia en Panteón Jardín de Guadalajara, roban cadáver de bebé de su tumba