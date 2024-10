Claudia Zavala asegura que no hay fractura en el INE

Claudia Zavala, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que no hay fractura al interior del Instituto aunque reconoció que si hay diferencias al interior luego de que el Senado aprobará reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y seis consejeros avalaran la presentación de una controversia constitucional contra dichas reformas.

"Este es un tema de como vemos cada quien los diseños institucionales pero no representa una fractura ni muchos menos... el INE sigue trabajando y cumpliendo con lo que tiene que hacer", aseguró Claudia Zavala.

Foto: Archivo

Claudia Zavala: "Regresamos a esta verticalidad, a una sola persona tomando decisiones"

La Consejera argumentó que "se votó por tener un INE en el que el consenso fuera la base de las decisiones no solo entre consejeras y consejeros sino también entre partidos políticos" pero con estas reformas se le quita facultades al Consejo General y pasan a la Presidencia del INE, detalló en entrevista para "A la 1" con Salvador García Soto de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"Regresamos a esta verticalidad, a una sola persona tomando decisiones", subrayó Claudia Zavala.

Recordó que no es la primera vez que el INE va a la controversia constitucional "lo comentamos con la presidenta y ella dijo que no iba a ejercer este derecho pero eso no quiere decir que el INE no lo iba a ejercer", aclaró. Además añadió que se abre la posibilidad de que sea la persona que ocupe la presidencia quien nombre a todos los que integran la junta directiva.

"A los mexicanos y mexicanas nos costó mucho trabajo tener un modelos institucional de la autoridad electoral encargada de esta principal función que tiene que ver con el cambio de poderes, es el árbitro electoral y me parece que ese diseño de consenso que tiene ahora que tiene toda una historia de nuestro país debe seguir prevaleciendo, pueden cambiarlo pero hoy la Constitución dice otra cosa y no estamos invadiendo los canales de nadie, porque lo que estamos haciendo es seguir los canales que el derecho nos da", dijo Claudia Zavala

Sigue leyendo:

Cae en Cuajimalpa Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado de tráfico de droga y de alianzas con CJNG

Aprueban 12 congresos locales la reforma de “supremacía constitucional”