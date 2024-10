Claudia Sheinbaum asegura que la oposición "está llegando al límite" tras declaraciones contra Supremacía Constitucional

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición está llegando al límite al decir que con la aprobación de la supremacía constitucional en la Cámara de Diputados se está llegando a un golpe de Estados, sobre ello, pidió calma.

“Ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir. Tranquilos, calma. Por ahí hay una foto del Popocatépetl hace como dos semanas. A ver si la ponen, nos mandó un mensaje y vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía, todos somos responsables de conocer la Constitución. No es solo para expertos, no es solo para constitucionalistas, para abogados. Es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos”, enfatizó.

En la mañanera de este jueves, la mandataria federal indicó que dichas declaraciones buscan provocar al gobierno mexicano y agregó que la oposición está planteando a la supremacía constitucional como algo malo.

“O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional, ¿cuál novedad hay en eso? Si es la ley máxima, si es la carta magna, sí. ¿Cómo se modifica la carta magna con el 135? Entonces, no se está violando, no se está... es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la constitución, forma parte de nuestro Estado de derecho”, declaró.

Supremacía Constitucional será inseparable a la Carta Magna

Por su parte, el doctor en derecho y consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que al publicarse el decreto de la supremacía constitucional en el Diario Oficial de la Federación "serán parte inseparable de la Constitución, de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable".

Incluso, sostuvo que lo aprobado sobre la supremacía constitucional no es ninguna novedad, pues desde la Ley de Amparo se mencionaba que el juicio de amparo es improcedente contra reformas.

"Y la razón de ello, justamente, es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad", resaltó.

