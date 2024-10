VIDEO: evacúan edificio a punto de colapsar en Naucalpan, no hay heridos

Momentos de tensión y preocupación se han vivido la tarde de este jueves 3 de octubre en el municipio de Naucalpan en el Estado de México, donde un edificio en el que habitan al menos 50 personas, fue evacuado de emergencia debido al riesgo que existe de un colapso.

El inmueble en posible deterioro se encuentra ubicado en Prolongación Sierra Madre, perteneciente a la colonia Ampliación Benito Juárez, hasta donde han arribado cuerpos de emergencia para poner a salvo a la ciudadanía. Hasta el momento no se tienen reportes de personas heridas.

Habitantes del inmueble han comentado a medios de comunicación que desde la noche de ayer, 2 de octubre, se han percatado que en la base del edificio han desmoronamientos. Se trata del número 175 donde hay al menos 4 departamentos en riesgo de perderse.

Se espera que sea Protección Civil de Naucalpan quien se encargue de evaluar los riesgos y si es posible todavía habitar los predios. Lo que han comentado los vecinos de la colonia Ampliación de Benito Juárez es que el edifcio no lo rentaban, es decir, es patrimonio suyo.

"Estamos en una incertidumbre ya que las autoridades aún no nos dicen qué va a suceder con nosotros, no tenemos a donde ir en caso de que el inmueble colapse, pido ayuda de las autoridades, no nos dejen solos", dijo Victoria López, vecina de Ampliación Benito Juárez en entrevista con N+