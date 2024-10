Podría la SCJN dar un golpe de estado técnico: denuncia Morena

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena Arturo Ávila, advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Norma Piña, busca dar un golpe de estado técnico, al atribuirse facultades meta constitucionales para revisar el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial.

Al señalar que dicha reforma, fue debidamente aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores, y promulgada por el ejecutivo, el legislador subrayó que la Suprema Corte está intentando subordinar a otro poder de la Unión, que, además de ser soberano, fue electo por el Pueblo de México.

Norma Piña

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“La propia ministra Lenia Batres habla de la posibilidad de un auténtico golpe de estado. Y es que resulta inaceptable, atribuirle facultades metaconstitucionales a una Suprema Corte, a fin de subordinar a otro poder de la Unión, más grave aún, a un poder de la Unión soberano que ha sido electo por el Pueblo de México”, indicó.

No es un golpe, es respeto la constitución: PAN

Ávila Anaya menciona, no obstante, que pese a la pretensión de la Corte de asumir atribuciones que constitucionalmente no le corresponden, cualquier acción del máximo tribunal no tendría efectos contra la reforma, ya que el Poder Legislativo cuenta con atribuciones únicas en materia constitucional.

“Hay una inmunidad clarísima a cualquier acción de la Suprema Corte de Justicia, por el elemento de que el Poder Legislativo tiene atribuciones constitucionales únicas para legislar en materia constitucional, facultades que no tiene la Suprema Corte”.

El diputado federal por Morena señaló que los ministros que este jueves votaron a favor de discutir una revisión de la Corte al proceso legislativo de la reforma en cuestión, están cometiendo un error grave, y es una muestra clara de que existen intereses muy oscuros en el Poder Judicial que tratan de esconderse a toda costa.

En tanto, la diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán calificó de “valientes” a los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aprobaron revisar a detalle la reforma judicial “que pretende dilapidar a las instituciones y dejar en vulnerabilidad a los mexicanos”, por lo que rechazó que sea un “golpe de Estado”, como señaló Morena en San Lázaro.

“No es un golpe de estado, es EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN, que tanto se necesita cuando hay gobiernos populistas que quieren dañar a las instituciones… …Este es un verdadero equilibrio de poderes y de control constitucional. La Corte tendrá en sus manos, la tarea de defender la autonomía del Poder Judicial. Es un momento histórico para nuestro derecho constitucional y nuestra democracia”, expuso en su cuenta de “X”.

Agradeció a la ministra Presidenta, Norma Piña Hernández, a la ministra Margarita Ríos Farjat y a los ministros González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, por estar del lado de los mexicanos y defender a la Constitución, ya que dijo la Corte tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma judicial. “La ley sí es la ley”.

