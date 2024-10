Rubén Rocha señala que no hay motivo para renunciar la gobierno de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, descartó renunciar a su cargo por la situación de violencia que vive la entidad.

De visita en la Cámara de Diputados, para reunirse con legisladores y con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el mandatario estatal fue cuestionado sobre las voces que piden que renuncie, a lo que Rocha Moya expuso que no hay motivos para abandonar el cargo.

“Claro que sigo en el cargo ¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Pues sí, tienen deseos, pero no es un problema de deseos, es un problema de que opinan…

Asimismo, aseguró que no hay motivo para renunciar y señaló; "¿Por qué? que opinan los sinaloenses eso es lo que importa”, respondió.

Atiende situación de violencia junto a Claudia Sheinbaum

Reconoció que Sinaloa vive una situación difícil pero, esta no es inédita. Precisó que están atendiendo la problemática de la mano del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Si es un momento difícil diría yo, que tiene la atención debida del Gobierno de la República y de mi gobierno. Estamos atendiendo por el bien de los sinaloenses y las sinaloenses esta situación complicada. No es inédito, en Sinaloa ha ocurrido en otros momentos en que los grupos delincuenciales se confrontan, entonces estamos haciendo lo nuestro ahora”, precisó.

Reconoció que la actual violencia y enfrentamientos entre los grupos criminales en la entidad, proviene de la detención que se registró del capo de capos, Ismael “El Mayo” Zambada, y aunque dijo que no opinaría sobre los dimes y diretes que se han tenido con la versión de que el diputado federal Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en el mismo lugar donde detuvieron a Zambada García, comentó que confía en las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República.

“A mí no me toca opinar sobre ese tema y contaminaría el tema de la investigación. Este hombre que es un gran abogado sabe que, no puedo opinar sobre ese tema, dejo que la fiscalía haga lo suyo, yo, gobernador de Sinaloa frente al Presidente entonces en funciones Andrés Manuel López Obrador y la ´presidenta pedí que el caso lo atrajera la Fiscalía General, por lo tanto, yo confío en las investigaciones que están haciendo en la Fiscalía”, precisó.

Además, negó que las fuerzas armadas se estén excediendo en sus funciones, luego de que estuvieron a punto de asesinar a un joven, presuntamente inocente, que fue detenido, y señaló que en general, en su labor, han estado cuidando el tema del respeto a los derechos humanos.

Cabe destacar que, los legisladores de Morena y el mandatario estatal, tuvieron que cambiar de sede, ya que la oficina en donde estaban, se encontraba llena y había legisladores que querían estar en el encuentro por lo que subieron al Salón Verde, pero en el recorrido, también se llenó el elevador, donde quedaron atrapados, por lo que los integrantes de Protección Civil, los tuvieron que rescatar.

