Muere David Vásquez Guenduláin, edil del distrito de Ejutla de Crespo tras accidentarse en cuatrimoto  

El presidente Municipal de San Martín de los Cansecos del distrito de Ejutla de Crespo, David Vásquez Guenduláin perdió la vida la tarde de este jueves tras agonizar luego de sufrir un accidente en su cuatrimoto en Oaxaca

De acuerdo a los reportes, el edil se impactó contra un objeto fijo cerca de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, lo que resultó en heridas mortales.

El edil iba a bordo de un vehículo de cuatro ruedas Foto: Archivo

Aunque, el presidente municipal fue trasladado de urgencia al hospital y atendido de forma inmediata, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

El edil viajaba en una cuatrimoto Italika, tipo ATV200, color guinda, la cual no contaba con placas de circulación. Los primeros reportes manifestaron que Vásquez Guendulain no portaba casco al momento del accidente y que, de acuerdo con los primeros informes, presentaba signos de aliento alcohólico. Sin embargo no ha sido confirmado.

David Vásquez Guendulain, fue considerado como un líder cercano a la comunidad y reconocido por su labor en el impulso de proyectos de desarrollo local.

Autoridades locales de la zona han expresado sus condolencias a la familia de Vásquez Guendulain y a los habitantes de San Martín de los Cansecos.

DRV