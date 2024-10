Camila Martínez asegura que Morena busca blindar reformas constitucionales contra impugnaciones

Camila Martínez Gutiérrez, secretaria de comunicación, difusión y propaganda del partido Morena, habló sobre la iniciativa que busca impedir que las adiciones o cambios a la Constitución, como la reforma al Poder Judicial, puedan ser impugnadas. Explicó que su partido ;busca blindar las reformas constitucionales contra las impugnaciones.

En entrevista para de programada “Nada más por convivir”, de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Camila Martínez explicó que lo que se está proponiendo es algo que ya se establece en la Ley de Amparo, lo cual señala que no proceden amparos cuando se trata de reformas constitucionales.

Martínez Gutiérrez explicó que la propuesta se fundamenta en la Ley de Amparo, que establece que no proceden amparos cuando se trata de reformas constitucionales. La secretaria subrayó que esta ley también señala que los juzgadores deben evitar situaciones en las que sean juez y parte, algo que, según ella, se ha visto en el actuar de algunos jueces de distrito que han otorgado amparos en casos donde tienen un interés personal.

Camila Martínez Gutiérrez aclaró que lo único que se busca establecer con esta iniciativa, que se está presentando de manera conjunta tanto la bancada de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, es hacer valer la voluntad del pueblo.

Aseguró que el grupo de Morena aprendió a partir de la experiencia que se tuvo en la LXV Legislatura, donde llovieron una cantidad muy grande de amparos en contra de las reformas y leyes secundarias que eran muy importantes para el país, las cuales, dijo, estaban en el plan de trabajo desde 2018.

Después de que no se pudo aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica, no se pudo aprobar la reforma electoral y no las alternativas, por ejemplo: la Ley de la Industria Eléctrica o el Plan B”, señaló la secretaria de comunicación del partido guinda.