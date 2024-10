Sheinbaum presenta estrategia para crear 330 mil lugares en universidades públicas

En la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la estrategia que busca la creación de 330 mil nuevas plazas en educación superior: "durante años se cerraron los espacios para las universidades públicas, fue parte del modelo neoliberal que no consideraba a la educación como un derecho, sino como un privilegio. En realidad los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados (...) el Estado tiene la obligación de proveer educación”, aseguró la mandataria este 23 de octubre.

Sheinbaum enfatizó que tanto la Universidad de La Salud como la Rosario Castellanos, creadas en la Ciudad de México durante su administración, serán replicadas a nivel nacional. En el caso de las Universidades Autónomas se va a analizar la forma de ampliar sus matrículas.

Estas universidades aumentarán su matrícula

Para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Foto: archivo.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enlistó las universidades que van a crecer su matrícula en la actual administración:

Universidad Rosario Castellanos, 150 mil nuevos lugares, que representa una matrícula total de 206 mil.

Universidad de la Salud, 25 mil nuevos, que significa un total de 29 mil.

Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, 40 mil más para un universo de 110 mil.

Tecnológico Nacional de México, 85 mil extras para una matrícula de 660 mil.

Instituto Politécnico Nacional, 30 mil más, que suman 246 mil.

“Estas son las metas que se están planteando. La Presidenta había dicho por lo menos 300 mil lugares nuevos, ahí se están planteando 330 mil en la administración. Para que cada vez más jóvenes que deciden estudiar, tengan la oportunidad de hacerlo en instituciones donde haya gratuidad y sean, además, públicas”, informó Delgado Carrillo.

Ampliarán Universidades Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud

Universidad Rosario Castellanos. Foto: especial.

La Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, habló de la ampliación de las Universidades Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud. Estas casas de estudios tendrán prioridad en los Polos de bienestar, estrategia del actual gobierno, siendo Comitán, Chiapas, y Tijuana, Baja California, la primeras sedes. “Están muy interesados la mayoría (de Gobernadores y Gobernadoras), nos están pidiendo que hagamos universidades, tanto la de la Salud como la Rosario Castellanos”, informó.

Mientras que el objetivo de la Universidad de la Salud, que tiene su primera sede en la Ciudad de México, es formar profesionales de medicina general y comunitaria y enfermería familiar y comunitaria en ambientes complejos y cambiantes. Las fechas de publicación de las convocatorias son en noviembre, tanto profesores como alumnos.

Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, informó que los planes de estudios de dicha institución van a la par de los intereses del actual Gobierno: “estos programas van alineados con los proyectos estratégicos del Gobierno (...) para el año 2030 se incrementaran los cuerpos académicos de 939 a mil 500 cuerpos académicos”, explicó en Palacio Nacional.

Gobierno cuenta con 5 mil mdp para construcción de nuevos planteles de educación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hay un presupuesto adicional de alrededor de 5 mil millones de pesos para la construcción de nuevos planteles de educación básica hasta nivel superior.

Durante la mañanera se le cuestionó del presupuesto que se tiene contemplado para el aumento de la matrícula de 330 mil estudiantes de nivel superior.

La doctora Sheinbuam Pardo explicó que se cuenta con “un presupuesto de alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales para las nuevas escuelas, incluida desde la básica hasta media superior, particularmente, que ya vamos a presentar el proyecto pronto, y educación superior”.

Del porcentaje de deserción y la estrategia para disminuirlo, explicó que las universidades como la Rosario Castellanos son de reciente creación.

“Más que deserción, son jóvenes las universidades, entonces, ya hay egresados, que es muy importante. En la Benito Juárez hay más de cuatro mil titulados y tres mil egresados que están por titularse. Y en la Rosario Castellanos hay casi seis mil egresados. Entonces, sí, el objetivo no sólo es que entren a la escuela, que es mejor siempre tener a un joven en la escuela que en la calle, sino que también puedan terminar sus estudios y graduarse”, expresó.

Sigue leyendo:

Muere Verónica Moreno, amante de las motocicletas, en fatal accidente en Sierra de Lobos

Vinculan a proceso al “Gelatinas”, asesinó a un hombre frente a su propio hijo