"No hay notificación", señaló Sheinbaum tras recibir un QR vacío para eliminar Reforma Judicial del DOF

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que oficialmente ya fueron notificados para eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, pero se hizo con un código QR que no funciona.

En la “mañanera del pueblo”, dijo que por este motivo, a petición de la consejera jurídica del ejecutivo, Federal, Ernestina Godoy, un notario público certifico que el código QR es inexistente.

-¿ya le notificaron formalmente sobre la eliminación de la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial?, se le cuestionó.

-Sí, fíjense, este está muy bueno también, buenísimo, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal explicó que llegó “una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice véase la notificación en este (código) QR. Ahora, a ver, enséñales el QR”.

“Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la Consejería Jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la Consejería Jurídica dice, pues a ver, ¿qué dice el QR? Indica un teléfono y no lleva a ningún lado. O sea, no hay notificación”, afirmó.