Muere tras salir volando del juego mecánico "tazas locas" en feria de Iztapalapa

Los juegos mecánicos pueden resultar ser divertidos para niños y adultos, sin embargo, también son muy peligrosos. A través de sus redes sociales, el periodista de nota roja Carlos Jiménez dio a conocer el caso de Andrés, quien perdió la vida luego de que subió a un popular juego, conocido como "tazas locas", en una feria de la alcaldía Iztapalapa. Hasta ahora, se desconocen los detalles de su muerte, pero el comunicador apunta a que se trató de un accidente.

Según lo revelado por Jiménez, Andrés acudió a una feria en la alcaldía Iztapalapa, ahí se subió al juego de las "tazas locas". Sin embargo, minutos después salió "volando" de la atracción y se estrelló en el suelo. Después del accidente, la víctima fue trasladada hasta un hospital de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, Andrés perdió la vida como consecuencia de las lesiones que sufrió.

Cayó de las tazas locas y murió en el hospital

Andrés perdió la vida por sus heridas. Foto: pixabay.

Hasta ahora, no están claras las condiciones en las que ocurrió el accidente. De igual manera, no se ha revelado la edad de la víctima, ni la fecha en la que ocurrió el percance. Se espera que conforme las autoridades investiguen se den a conocer más detalles del caso. En cuanto al lugar de los hechos, únicamente trascendió que el siniestro se presentó en las instalaciones de una feria ubicada en la alcaldía Iztapalapa, pero no se precisó en la dirección.

En cuanto a los dueños de la atracción, también se desconoce su paradero. Usuarios de internet señalan que, usualmente, los juegos mecánicos que se presentan en ferias locales no cuentan con las medidas de protección necesarias para operar. Algunas personas incluso han denunciado que estas atracciones suelen estar en mal estado y, por si fuera poco, en la mayoría de ocasiones son operadas por jóvenes y menores de edad, quienes no están capacitados para esta función.

Piden que se suspendan las ferias locales

El caso ha causado conmoción en redes sociales y decenas de personas han externado su profunda preocupación por este tipo de juegos mecánicos: "los de la feria seguramente ya se fueron"; "ya deberían de prohibir las ferias chafitas de las calles"; "imagina ir a divertirte y terminar en tragedia"; "los juegos mecánicos ya no sirven en ningún lado, ni los que son establecidos son buenos", son algunos de los comentarios en redes.

Cabe mencionar que el juego de las "tazas locas" es una popular atracción dentro de las ferias locales. Se trata de pequeños vehículos que simulan ser una taza y dan vueltas en una plataforma giratoria. Según las descripciones de este juego se trata una atracción de baja a media velocidad.

Sigue leyendo:

Muere Verónica Moreno, amante de las motocicletas, en fatal accidente en Sierra de Lobos

Vinculan a proceso al “Gelatinas”, asesinó a un hombre frente a su propio hijo