Claudia Sheinbaum: esta será la agenda de la Presidenta HOY martes 22 de octubre 2024

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la conferencia de prensa en Palacio Nacional, conocida como "La Mañanera del Pueblo", a las 07:30 horas. En EL HERALDO DE MÉXICO puedes seguir minuto a minuto este evento, en el que la mandataria responde preguntas de los medios de comunicación.

Este será el único evento de la mandataria para este martes 22 de octubre. Sin embargo, ayer durante su conferencia de prensa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó involucrarse en un juicio político contra a jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, Nancy Juárez Salas, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, quien exigió eliminar la publicación de la reforma al poder judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



“Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en ello, no, no se trata de eso, ahora, sí ponemos una queja en el Consejo de la Judicatura, ¿por qué?, porque desde nuestro punto de vista, además es público y notorio lo que presenté, no está en sus funciones esta suspensión, que lo analice el Consejo de la Judicatura.

“No vamos a entrar nosotros a juicios políticos, qué queremos todas y todos los mexicanos?, que avance este proceso”, dijo en la Mañanera del Pueblo de este 21 de octubre. Nancy Juárez ha sido criticada por extralimitarse en sus funciones en este caso de buscar eliminar del DOF la reforma al Poder Judicial.

Sigue "La Mañanera del Pueblo" EN VIVO