Asesinan al tiktoker "El Chilango" cuando grababa video en gasolinería

El tiktoker Carlos López mejor conocido como "El Chilango", fue asesinado cuando grababa un video para compartir en sus redes sociales mientras estaba en una gasolinería. El creador de contenido había mostrado su apoyo para “Los Chapitos” que están en conflicto con “La Mayiza”, facción de Ismael Zambada García.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que localizaron a una persona sin vida por el Boulevard Isla Musala, lugar donde fue hallado "El Chulango" quien también es conocido como “El Chilango” o “Pplopez”.

La zona cerca de la gasolinería quedó acordonada tras la muerte de "El Chulango". Foto: X

El tiktok que habría sentenciado a "El Chulango"

El Chulango se caracterizaba por ocupar su tiempo libre cuando no grababa contenido para compartir en TikTok, en trabajar como vendedor ambulante, lo cual lo llevaba a cabo con ayuda de una andadera, según refieren en las redes sociales.

En el tiktok de menos de 10 segundos de duración, "El Chulango" envió un mensaje mostrando su apoyo a Joaquín "El Chapo" Guzmán y a uno de sus hijos.

"Arriba el jefe Joaquín "El Chapo"... Pura gente de Iván Archivaldo...": "El Chulango".

"El Chulango" había expresado su apoyo para agradecer la ayuda que dijo, recibió de la familia Guzmán; hecho que lo habría sentenciado para ser asesinado frente a la gasolinería cuando intentaba grabar un nuevo video para su cuenta de TikTok.

Internautas reaccionaron al homicidio de "El Chulango" por haber mostrado su apoyo a los hijos de Guzmán Loera: "Yo no apoyo a los Guzmánes pero si se pasaron, el vato no hacía nada malo solo era agradecido con la gente que lo ayudaba. Aunque gritara que apoyaba a Iván y su gente no es como que fuera malandro. Lo reitero, la gente inocente es la que paga".

