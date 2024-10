Juzgadores federales desmienten a la FGR sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada

Juzgadores federales desmintieron que un impartidor de justicia rechazó otorgar la orden de aprehensión en el caso del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, pues en realidad el fiscal retiró la solicitud para continuar la investigación

Durante la primera conferencia de prensa del colectivo Artículo 41, integrado por más de mil 500 impartidores de justicia, el magistrado Juan José Olvera señaló que el juez Alejandro Alberto Díaz, de Culiacán, nunca se pronunció sobre el caso porque el fiscal retiró el asunto ante cuestionamientos del juzgador por imprecisiones.

El magistrado Juan José Olvera dijo que el juez Alejandro Alberto Díaz no se pronunció sobre el caso. Foto: Especial

FGR no presentó un caso que derivara en orden de detención: Olvera

Ayer, la Fiscalía General de la República indicó que hubo una “situación de rechazo” por parte del juez federal para determinar la aprehensión de los responsables, lo que fue negado por Olvera.

“La Fiscalía General de la República fue al Centro de Justicia Penal Federal para el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán y allí en una larga audiencia de manera oral se trata de una petición de orden de aprehensión que de manera oral, alrededor de 8 horas de exposición del caso ante el juez, el juez como corresponde a su responsabilidad le hizo algunos cuestionamientos al fiscal que estaba presentando el caso, que estaba realizando la imputación sobre algunas imprecisiones que advertía de su larga exposición de 8 horas…

“Y al final el fiscal en la sala de audiencias decidió retirar la imputación que estaba formulando, decidió que mejor continuaría con su investigación y que eventualmente decidiría si iría a ese mismo centro de justicia o si lo llevaría a otro centro de justicia federal donde haya un centro penitenciario de máxima seguridad, pero esa fue una decisión del fiscal en la sala de audiencias”, indicó el magistrado.

Olvera destacó que si el sistema de justicia fallo fue porque la FGR no presentó un caso que derivara en una orden de detención, por lo que no es correcto decir que el juez rechazó conceder el mandamiento judicial porque no se pronunció.

El magistrado precisó que la Fiscalía hizo referencia a tres imputaciones: el secuestro de “El Mayo”, el homicidio de Héctor Melesio Cuén y la desaparición de Rodolfo “C”, integrante de la seguridad del capo, pero la solicitud de la orden de captura fue por la primera.

