Miguel Ángel Navarro Quintero pide combatir de forma frontal el narcomenudeo: "Que las policías no se hagan como que no ven"

En la sesión del Consejo Estatal de seguridad de Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se dijo determinado en llevar a Nayarit a los primeros lugares en todos los rubros que tiene que ver en seguridad, pero primero dejó en claro que no se obligará a ningún ayuntamiento a establecer el mando único.

También compartió que la paz que prevalece en la entidad no es por acuerdo de grupos delincuenciales, sino es por la labor que hacen las autoridades encargadas de la seguridad en el estado.

"Yo respeto las esferas federales y municipales pero si Nayarit sale algo mal yo asumo la responsabilidad, si salen bien es gracias al trabajo de todos. Somos uno de los tres estados con mayor número de elementos de seguridad estatal por cada mil habitantes, somos uno de los tres estados en que la percepción de seguridad es de las más altas del país. Somos uno de los tres estados con menor índice de delitos de alto impacto".

No hay robos en las carreteras de Nayarit

Destacó que gracias a las autoridades federales en el estado no hay robos en carreteras, no hay robo en la vía pública, sí hay robos en casa habitación, pero la suma de esfuerzos colocan en los primeros lugares a la entidad. En su mensaje exhortó a los ayuntamientos a que colaboren para evitar el narcomenudeo todas las calles.

"Por eso este tipo de reuniones yo les agradezco mucho a las presidentas y presidentes municipales les pido por favor les ruego en el ámbito del Estado y los municipios, no nos engañemos, si a veces existe el narcomenudeo es porque no queremos exigirles a nuestro subordinados, a la secretaría o policías municipales".

Pidió a los agentes prestar atención y no ser omisos ante el narcomenudeo

"Le digo que no pasen las policías estatales y vean el que está vendiendo droga y se hagan como que no lo ven o que se hagan como que no ven a las tienditas o al mercado ambulante donde se vende la droga, ahí no nos parecería si esa droga que se vende fuera a parar a nuestras hijas o hijos".

Concluyó diciendo que hoy el estado es mejor y ahí desea permanecer. Que ahora el nombre de Nayarit ya no se busca abajo en las gráficas, sino arriba por los buenos resultados.

