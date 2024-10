Peregrinación de Atlacomulco: ¿cuáles son los cierres viales en La Villa? | ALTERNATIVAS

La alcaldía Gustavo A. Madero implementará cierres viales durante dos días por la llegada de más de 40 mil peregrinos procedentes de la Diócesis de Atlacomulco los días 17 y 18 de octubre, por lo que implementó un operativo para resguardar a los feligreses que arriban a la Basílica de Guadalupe en La Villa.

Algunos feligreses decidieron bloquear la calzada San Juan de Aragón, a la altura de Calzada de los Misterios, debido a que no pueden ingresar a la "casa del Peregrino", lo que afecta al servicio del Metrobús en las líneas 6 y 7. La Línea 6 NO ofrece servicio en las estaciones La Villa a Gustavo A. Madero, mientras que la 7 NO tiene en la estación De los Misterios.

"La Peregrinación Anual de la Diócesis de Atlacomulco a la Basílica de Guadalupe se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2024", informó la GAM a través de redes sociales, en donde también señaló que el operativo

Inicia el 17 de octubre.

Arribo a la Basílica el 18 de octubre.

Misas para ciclistas y Vigilia Nocturna el 18 de octubre.

Llegan 40 mil peregrinos a La Basílica de Guadalupe

Peregrinación de Atlacomulco ¿Cuáles son los cierres viales en La Villa-Basílica de Guadalupe?

Cierres viales, a partir del 17 de octubre se implementarán cierres en las siguientes calles:

Euzkaro

Calzada de Guadalupe

Francisco Moreno

Cerrada de Francisco Moreno

Cuauhtémoc

5 de Febrero

Corregidora Domínguez

Allende

Misterios

La Paz

Del Bosque

5 de Mayo

Zumárraga

Ricarte

Garrido

Alberto Herrera

Miranda

Lateral de Insurgentes

Prolongación Misterios

ALTERNATIVAS VIALES ante la peregrinación de Atlacomulco 2024

Avenida Centenario

Calzada San Juan de Aragón

Avenida Robles Domínguez

Avenida Talismán

Agenda de movilizaciones jueves 17 de octubre 2024

MARCHA:

MOVIMIENTO SOCIAL POR LA TIERRA (MST).

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Av. Ejército Nacional # 223, col. Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

RUMBO A: Secretaria de Salud (SEDESA) en Homero # 213, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

MOTIVO: para exigir el saneamiento de la presa Endhó en Tula, Estado de Hidalgo.

CONCENTRACIONES:

COLECTIVA SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO.

HORA: 09:15

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para sobreviviente de feminicidio y sentencia ejemplar para el agresor Organizaciones en apoyo: Rosas Rojas.



COLECTIVO NO MÁS PRESOS INOCENTES.

HORA: 11:00

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para imputados por el delito de violación agraviada.



ALIANZA MEXICANA INDÍGENA DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES (AMIGOS).

HORA: 16:00

LUGAR: Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) en calle Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco.

MOTIVO: Incorporación a programas de vivienda y espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.



UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ) BENITO JUÁREZ.

HORA: 17:00

LUGAR: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: En contra de las agresiones, provocaciones y amenazas en contra del “Caracol de Jerusalén”, la cual se había contemplado como sede para la celebración de los encuentros de resistencia y rebeldía 2024-2025.



DIRÉCT ACTION EVERYWHERE CDMX, HUELLITA ES AMOR.

HORA: 19:00

LUGAR: Palacio de Bellas Artes.

MOTIVO: Exigen el rescate de los gatitos atrapados en las vías del Metro.

