Congreso capitalino aprueba reforma sobre empresas y áreas estratégicas

El Congreso capitalino aprobó la reforma constitucional que permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) dejar de ser empresas productivas del Estado para ser, nuevamente, públicas. Con 39 votos a favor y 17 más en contra, el recinto legislativo dio el visto bueno a la iniciativa turnada por el Senado de la República a los Congresos locales para así obtener la mayoría y reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Es así que, en caso de ser aprobada a nivel nacional, Pemex y CFE podrán tener prevalencia sobre las privadas, y en el caso de la generación de electricidad, el Estado podrá tener hasta 54 por ciento del mercado y el restante 46 por ciento será para la iniciativa privada. Además, se evitará la construcción de monopolios en las áreas de litio y servicio de internet que se provean.

Previo a la votación, un grupo de legisladores tomaron el micrófono para hablar a favor y en contra de la iniciativa, así como razonar su voto e invitar a la reflexión. En su oportunidad, Lizzette Salgado, del grupo parlamentario del PAN, argumentó que regresar a PEMEX al modelo de empresa pública del estado, implica un retroceso que evitará coordinación activa con todos los sectores.

En tanto, Cecilia Badillo, de Morena, mencionó que la reforma garantiza una competencia justa entre empresas del estado y transnacionales con la que se enfrenta al neoliberalismo, ya que pone de frente la prosperidad compartida.

Las instituciones vuelven a ser públicas

No hay seguridad energética: Movimiento Ciudadano

A su vez, Royfid Torres, Movimiento Ciudadano, lamentó que la reforma no garantice un mejor sistema eléctrico y replicó que el dictamen no propone garantizar la seguridad energética, ya que no hay coordinación entre sectores y deja afuera a los entes privados, lo que describió como una medida irresponsable, ya que la CFE no tiene la capacidad de suministrar energía eléctrica a todo el país.

Consideró que la CFE puede volver a ser una empresa de carácter mundial; sin embargo, recalcó que es necesario tener alianzas. Ante ello, Valentina Batres, de Morena, mencionó que la reforma no busca que desaparezca la iniciativa privada, ya que señala que el 54 por ciento de energía eléctrica la producirá el estado, lo que deja un amplio margen para la cooperación.

Por ello, pidió evitar la desinformación y la calumnia, ya que solo se busca dividir opiniones ante una reforma que traerá equidad y progreso.

