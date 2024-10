“No hay que estar derrotados, nosotros vamos por la defensa de la autonomía": Julieta del Río tras reunión con Segob

La comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río, sostuvo el día de hoy, 16 de octubre, una reunión con la Secretaría de Gobernación, esto con el objetivo de abrir el diálogo con la administración federal en lo relacionado a la posible desaparición de los organismos autónomos en México.

Durante el encuentro en donde participaron los comisionados del INAI, Adrián Alcalá, Josefina Román, Blanca Lilia Ibarra y la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, se reafirmó el compromiso por el diálogo y la protección de los trabajadores del instituto, además de presentarse esperanza para el futuro instituto, “Confiamos en ella, hay que dar el beneficio de la duda", aseguró Julieta del Río en entrevista para Heraldo Media Group.

Durante el espacio en radio de Heraldo Media Group, "El Referente Informativo", con Javier Solórzano, la comisionada Julieta del Río dijo sentirse contenta y llena de optimismo ante la apertura al dialogo que Rosa Icela ofreció, de igual forma, aclaró una controversia en torno a su supuesta renuncia del INAI.

La comisionada del INAI puntualizó que sí ofreció su renuncia, pero no durante la reunión con Rosa Icela, “Hace dos semanas en una reunión con los 4 comisionados, Josefina Román lo propuso, me sumé a ella, en el ánimo de sacar el problema adelante, pero no fue el día de hoy”, explicó Julieta del Río.

¿El INAI sobrevivirá a la extinción de los órganos autónomos?

Respecto al futuro del Instituto después de la apertura al diálogo que ofreció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, la comisionada del órgano autónomo refrendó el compromiso de ambas partes por un trabajo en conjunto.

"El día de hoy fue un diálogo muy productivo con la secretaria de Gobernación con la esperanza de continuar con estas mesas de trabajo (...) Nos escuchó a cada uno de nosotros, hablamos de los temas, de la importancia de la plataforma, de la protección de datos personales, de la autonomía y de la inquietud de los trabajadores".

Además, refirió que la administración federal mostró interés ante un "adelgazamiento" del INAI por medio de un ajuste al presupuesto, por lo que la funcionaría explicó que el próximo lunes le harán entrega a Gobernación una serie de ajustes puntuales. "El próximo lunes le entregaremos un documento con un poco más de visibilidad de ajustes”

¿Qué sigue para el INAI?: Julieta del Río explica el futuro del órgano autónomo

"No hay que estar derrotados hasta el final"

Finalmente, Julieta del Río declaró que el INAI y autoridades federales sostendrán más reuniones en el futuro cercano, de igual forma, agradeció el espacio brindado por Rosa Icela.

"Nadie nos había abierto la puerta, a menos de 15 días de asumir el cargo la secretaria de gobernación nos recibe con mucha apertura (...) No hay que estar derrotados hasta el final, nosotros vamos por la defensa de la autonomía, de los derechos. Nos pide más datos”.

