Hasta 40% estiman que se incrementa abuso sexual infantil en el último trimestre del año

El 80 por ciento de los abusos sexuales infantiles ocurren en el interior de los hogares y durante el último trimestre del año suele incrementarse, expone Dafna Viniegra, co fundadora de ILAS, (Infancia Libre de Abuso Sexual AC). Lamentablemente cuando ocurre el abuso, muchas personas no lo denuncian lo que trae consigo cifra negra que ocasiona el subregistro, aunque hay algunos números que mencionan que sube hasta más de un 40 por ciento en estas fechas.

"Otros que tienen la certeza que la denuncia en especial se va más arriba de un 25 por ciento. Entonces, si hacemos un conteo, por ejemplo, mental en donde solamente el uno por ciento de los casos se denuncian y tenemos, pues, alrededor de 10.5 niños violentados por minuto, imagínate cuánto sube el abuso en las Navidades", puntualiza la experta.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en México, ocho de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. La también autora del libro "Sanar para Crecer y Trascender", señama que en las fiestas decembrinas el cuidado en general suele relajarse.

"Hay alcohol, hay fiesta, hay trasnochadas, hay mucha gente en casas que nosotros creemos seguras porque son de familia, pero tal vez no lo son. Llegan parientes de lejos que muchas veces no sabemos sus usos, sus costumbres, sus formas. Y abrimos la puerta a este espacio de inseguridad a los niños en donde tenemos que ser muchísimo más alertas para que estas cosas no pasen".

El consumo de alcohol puede ser uno de los factores para que el agresor sexual infantil se deshiniba

Algunas sugerencias de cuidado durante estas fechas son

También se sugiere hablar con los más grandes del grupo y hacerlos responsables, de la seguridad de los niños esté bien.

"En el momento en que nosotros hacemos conscientes a las personas que tienen la intención de vulnerar a un niño, de que nosotros estamos en la prevención del abuso, se van a detener. Las personas que agreden y que traen este sentimiento y este ruido mental por agredir a un niño, en el momento en el que ven que los padres están atentos, que están al tanto de sus hijos, no van a ir por esa víctima", aseguró.

Alcohol, puede ser detonante o distractor en casos de abuso

El consumo de alcohol puede ser uno de los factores para que el agresor sexual infantil se deshiniba, pero también para que los padres o tutores de los menores se distraigan del cuidado de los menores.

Dafna Viniegra, experta en el tema de abuso sexual infantil destaca que las personas que están en riesgo de agredir o de convertirse en abusadores, "toman fuerza, toman valor, se dejan ir, no piensan bien las cosas ni las consecuencias".

Consejos básicos para prevenir ASI

- Que siempre exista, así como el conductor designado, un padre designado, en el que en esa fiesta navideña, en esa posada, en esa Navidad o en ese Año Nuevo, no va a consumir alcohol y se va a dedicar a estar al tanto de los hijos.

- Que siempre estén al alcance de nuestra vista. Siempre poner un lugar designado, un área de niños en donde ellos tienen que estar y que estén al alcance de nuestra vista.

- Hablar con los más grandes del grupo.

- Los controles parentales en los dispositivos electrónicos también deben estar presentes en los dispositivos que utilizan los más pequeños.

Posiblemente, no todos los agresores sexuales infantiles son un monstruo como se les puede decir o como suele pintarse a los abusadores

Hablar del tema es primordial para la prevención de ASI

Mientras más se aborde el tema del abuso sexual infantil (ASI) entre adultos, en el sentido de que se está trabajando para la prevención, hará que la gente esté al tanto y los posibles abusadores, que en muchos casos están dentro de la fanilia o del círculo más cercano de interacción, la gente se va a frenará a cometer estos actos.

Además, la educación sexual con los pequeños es básico.

"Ya no estamos en estos tiempos en donde ya todo está tremendamente sexualizado. Nosotros, como padres, necesitamos darles una educación sexual formal a nuestros hijos, que sepan cómo son las cosas por su nombre. Y en el momento en el que ellos tienen una educación sexual consciente y correcta, pues ellos no van a dilucidar, esto será un abuso, no será un abuso, porque si tú los estás educando sexualmente como debe de ir, ellos saben qué es propio y qué es no", puntualiza la experta.

Posiblemente, no todos los agresores sexuales infantiles son un monstruo como se les puede decir o como suele pintarse a los abusadores.

"Muchas veces es alguien al que le tienes cariño, puede ser alguien cercano, pero ni siquiera ellos tienen derecho a violentarte ni a tocarte".

Otra cosa muy importante, enfatiza Dafna Viniegra, y que nadie lo dice, "es muy probable que en el inicio de una agresión sexual, los niños sientan placer porque son zonas sensibles con terminaciones nerviosas que al que sea que le pasen la mano por encima, va a sentir cierto placer. Entonces, es muy importante decirle al niño, y aunque se sienta un poco bonito, eso no es correcto. Y necesitas venírmelo a decir a mí para que yo te pueda ayudar".

De enero a octubre de 2020, se registraron tres mil 581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual

Buscarán sensibilizar durante noviembre

Durante noviembre, la AC realizará diversas actividades para llamar la atención de este tema, en Guadalajara el día 19, se llevará a cabo una jornada de prevención en el anfiteatro del Parque de las Niñas y los Niños de Zapopan.

"Esa misma jornada se va a estar transmitiendo en vivo en los canales de Instagram de la asociación y, obviamente, quedará grabada".

Las actividades y material de consulta sobre el tema de violencia sexual infantil, cómo prevenirla, denunciarla, además de acompañamiento con expertos, se puede ingresar a la página de la Asociación Civil Infancia Libre de Abuso Sexual o bien en las redes sociales de su co fundadora, Dafna Viniegra.

Otros datos

De enero a octubre de 2020, se registraron tres mil 581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual: tres mil 325 niñas y 256 niños. En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos.

En 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que ocho mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por: un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de éstos, por violación sexual o matrimonios arreglados.

