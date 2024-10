Claudia Sheinbaum aplaude la decisión de Andrea Chávez al denunciar al caricaturista: "Tiene derecho a hacerlo"

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República mexicana, abordó durante su Mañanera del Pueblo las agresiones que sufrió la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez y afirmó que ella tiene el derecho de presentar denuncia por Ley Olimpia, la cual busca proteger la privacidad de las personas cuyas fotografías íntimas son filtradas a través de las redes sociales.

"La agresión es por ser mujer, durante años, las mujeres fuimos utilizada, y todavía, en anuncios, cosificando a la mujer, como si fuéramos un objeto sexual, eso no puede seguir siendo, es un llamado, pero el que llegue a la mujer a la presidencia es para denunciarlo, y cuando enr edes sociales se agrede a una senadora utilzando su condición de mujer... no puede la sociedad permitir que eso ocurra", advirtió Sheinbaum

Advirtió que las agresiones contra las mujeres pueden derivar en hechos violentos de mayor gravedad. Además, aseguró que el caricaturista no empleó ninguna libertad de expresión, más bien cometió una violencia de género. Recordó su trabajo en la alcaldía de Tlalpan, cuando difundió campañas de concientización, en la cual se especificaba sobre comportamientos violentos que han sido normalizados en la población mexicana.

“Entonces la igualdad, la no violencia tiene que ver con eso. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo con que sea libertad de expresión y raya, digamos, en esa discusión. Pero no podemos permitir estas agresiones. No quiero ni siquiera pasar el gráfico que se utilizó porque es denigrante”, apuntó.

Andrea Chávez denuncia a caricaturista por fotografía manipulada

Desde sus redes sociales, la senadora Andrea Chávez compartió sus intenciones de denunciar al caricaturista que difundió una fotografía falsa con su rostro, con el objetivo de poner un ejemplo ante el pueblo sobre la gravedad que representa el agredir a la mujer, especialmente en una plataforma de difusión masiva.

