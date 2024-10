“Cinismo” que Calderón diga que combatió el narco cuando su secretario, a punto de recibir sentencia en EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó lo dicho por el presidente Felipe Calderón, pues a través de sus redes sociales aseguró que en su gobierno sí se combatió al crimen organizado.

“Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Siguen, bueno Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco. Cuando dentro de dos días van a dictar sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco. Lo menos pues es cinismo, la verdad. Bueno, a ver explíqueme eso. Pero como él, ahí están, los mismos, pues, de siempre, que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora”, comentó.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón detenido en EU por narcotráfico. Foto: AP

Al cuestionarla sobre su opinión de una encuesta donde se dio a conocer que la mayoría de las personas consultadas confían en la mandataria federal, dijo: “Pues primero, agradecer, me lo enseñaron ahí en la mañana, a ver si está por ahí. Me lo enseñaron en la mañana. Agradecer al pueblo de México por la confianza siempre, y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple, para poder cumplir con los compromisos”.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Gobierno de México

La jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que los adversarios del gobierno, no han entendido que el país ya cambió y que la mayoría de los ciudadanos está a favor de que se elijan a jueces, magistrados y ministros, además de que están convencidos de que se sigan beneficiando a los más necesitados.

“Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y por eso decimos que no vamos a traicionar ni vamos a defraudar. Vamos a trabajar todos los días, vamos a seguir en territorio, vamos a seguir en comunicación con la gente y vamos a cumplir los 100 compromisos que establecimos”, enfatizó.

Sheinbaum difiere con director de la BMV sobre inversiones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mostró en desacuerdo con los comentarios realizados por Jorge Alegría, director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quien aseguró que los inversionistas extranjeros ven a México con cautela en materia económica.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria federal indicó que no coincide con dichos comentarios, pues tiene conocimiento que de manera directa ha contactado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para seguir invirtiendo en el país.

“No coincido con esta opinión, no sé a qué se refiera. Tengo conocimiento, a través del secretario de Economía, y de manera directa, de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país”, comentó.

La mandataria federal también hizo hincapié en que México tiene el récord de exportación con Estados Unidos, pues es su principal socio comercial. Además, indicó que dicha acción seguirá en pie durante su administración.

“México tuvo récord de exportación, es el principal socio comercial de Estados Unidos y esto va a seguir en nuestro país, y lo que queremos dar es las condiciones para que haya la inversión privada y al mismo tiempo ordenarla”, comentó.