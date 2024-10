Maestra encierra a niño de kínder "por portarse mal" | VIDEO

Una maestra del centro de educación preescolar "Cándido Navarro" encerró con una cadena y candado a un niño que acude a ese lugar de estudios en la ciudad de León, Guanajuato, lo cual fue grabado en video por una vecina de esa escuela. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

"Mamás del kínder Cándido Navarro, del turno vespertino, tengan cuidado con esta maestra que encerró a un alumno sólo por portarse mal. Creo que no son las maneras de educar a un alumnito", dice el mensaje de la mujer que grabó el video, el cual distribuyó en TikTok.

En las imágenes se observa a algunos pequeños apostados afuera del lugar en donde el niño fue encerrado, quien lloraba. La mujer que grabó el video les pregunta "por qué lo encerraron? Ahorita le hablamos a la maestra". Posteriormente se observa a una mujer, al parecer una profesora, que llega y quita un candado de la cadena con la que está encerrado el menor, quien se ve desesperado.

"Que se encierre ella", graban a maestra que encerró a niño en escuela de León

Al parecer, el video fue grabado por dos mujeres, debido a que se escuchan dos voces femeninas en la cinta. "Graba a la maestra", le dice una a la otra, quien responde "que se encierra ella". Además, se ve que los otros niños corren por el patio después de que sacan al menor del lugar mencionado.

La supuesta maestra se lleva al niño de la mano, luego de sacarlo. Ante la difusión del video, dos madres de familia que llevan a sus hijos a esa escuela ubicada en León, Guanajuato, reprobaron las acciones de la maestra que encerró al menor, en lo que parece ser un baño o una bodega.

Teresa de Jesús Núñez, madre de familia del kínder "Cándido Navarro", dijo a Tv Azteca de Guanajuato que “se supone que los maestros son aliados para cuidar a nuestros hijos, no para ponerles un castigo. Para eso estamos nosotros como madres para que nos den la queja de uno de nuestros hijos".

Otra de las señoras que llevan a sus hijos al preescolar en donde encerraron al niño señaló que "nosotros no sabemos por qué razón fue que la maestra tomó esa acción, pero si no se me hace correcto de parte de la maestra".La delegación de educación en León informó a través de comunicación social que la maestra fue separada del plantel, en tanto se investiga y resuelve el tema; el pequeño fue canalizado a recibir atención psicológica.

