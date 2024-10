"Me pueden llamar peje pero no soy lagarto": 5 momentos cómicos de AMLO durante su sexenio

La administración de Andrés Manuel López Obrador se ha visto marcada por la controversia desde la campaña electoral hasta la comicidad con la que logro cautivar a la audiencia en su conferencia matutina de prensa, uno de los programas más vistos en internet por sus seguidores y detractores.

Su viralidad en Youtube a través de Cepropie el canal oficial de transmisión lo ha convertido en un influencer y uno de los streamers más vistos en Latinoamérica, pese a ser un medio oficial del gobierno, en este ha dejado parte de los mejores momentos, frases memorables por su peculiar personalidad y las múltiples controversias y cuestionamientos que ha dejado el paso de su gobierno desde 2018.

Estos son los icónicos momentos que dejó AMLO en su sexenio

El programa actualmente tiene más de 56 mil seguidores que a diario observan esta "mañanera" que ofrecía desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, allí se dio contacto directo con los periodistas quienes establecían las preguntas de los temas del día que ocurrían en el país.

La conversación y controversias detonaron la chispa del líder del ejecutivo que utilizaba frases icónicas y recursos para explicar o dirigir el discurso sin perder la atención como estrategia política.

"A mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto"

En una entrevista con el periodista Carlos Marín él le cuestionó sobre un presunto caso de corrupción por lo que el mandatario de manera enérgica le respondió con una frase que ha reiterado y marcado su carrera política: "a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto", expreso.

Por otro lado repitió el recurso refiriéndose a la manipulación en su conferencia del 1 de agosto del 2023 donde se expresó de la corrupción. "Nosotros tenemos convicciones y no vamos a permitir ninguna injusticia", dijo.

"No somos corruptos, a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto, Por eso me he enfrentado siempre a los oligarcas corruptos, sino ya me hubiesen destruido políticamente hablando", indicó a los periodistas presentes argumentando que su honestidad es su escudo.

AMLO invita a Bad Bunny al Zócalo

Luego de los emblemáticos conciertos que ofreció Bad Bunny en el Zócalo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aprovechó su "mañanera"

Fue durante una conferencia matutina del mandatario que se tomó el tiempo para dar su opinión sobre lo ocurrido con la conocida boletera en el concierto de Bad Bunny y aprovechó para pedirle que se presente en la Plaza de la Constitución, aunque advirtió que sin paga.

“Sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió en el Azteca, volando en una palmera, eso sí no se puede acá... sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, aunque no es culpa de él, sino de los que venden los boletos”, agregó.

“Me canso ganso”

Esta expresión, utilizada para enfatizar su determinación, se ha vuelto una de las frases más recordadas y repetidas de sus conferencias

Otra frase que se ha vuelto icónica en la cultura popular mexicana es "Me canso ganso", que AMLO utilizó en uno de sus discursos al asegurar que lograría cumplir con sus promesas. La frase es peculiar por su tono humorístico y antiguo, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Fuchi, guácala"

Uno de los momentos más virales de AMLO fue cuando, al hablar sobre la corrupción y los crímenes en el país, utilizó la expresión “Fuchi, guácala” para describir cómo los mexicanos debían rechazar estas prácticas. El tono infantil de las palabras y su repetición en varios discursos causaron que se volviera un meme.

"Ya vámonos" con Beatriz Gutiérrez Müller

Finalmente, otro de los más chistosos que protagonizó López Obrador lo hizo también con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien durante su aparición en una de las conferencias mañaneras comenzó a presionar al presidente, bromeando, para que terminara su discurso: "vámonos... si vámonos, es que ya. Es que después de 6 años, ya a las 10 de la mañana hay que respetar la hora del desayuno", dijo Gutiérrez Müller.

