Lenia Batres Guadarrama solicita ajuste de su sueldo

La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que “por congruencia” solicitó el ajuste de su sueldo.

A través de un oficio remitido a la presidenta de la Corte, Norma Piña, pidió también que el personal de la Dirección General de Recursos Humanos realice los trámites correspondientes para que la inscriban en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, (ISSSTE) renunciando a un seguro médico privado.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, indicó en la red social “X”.