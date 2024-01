Secuestro de 32 migrantes sí fue por extorsión: asegura AMLO

Todos los migrantes que fueron rescatados en Tamaulipas están sanos y salvos, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este jueves 4 de enero. Señaló que las víctimas han declarado ante las autoridades.

El mandatario destacó que la investigación continúa y pidió celebrar que todos los raptados aparecieron con vida. Destacó que continúa un operativo en la zona para hallar a los responsables de haber secuestrado a los 32 indocumentados.

El gobierno local y el federal dieron a conocer que los migrantes fueron rescatados. FOTO: X/@JesusRCuevas

Entre los secuestrados en Tamaulipas había una niña

López Obrador dio a conocer que las personas que raptaron a los migrantes podrían ser parte de un grupo de la delincuencia organizada que trató de extorsionar a los familiares de las víctimas, con quienes buscaban encontrarse en Estados Unidos. La mayoría de los afectados venía de Venezuela y Honduras, para obtener dinero.

“Por lo pronto, pues celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Entre los raptados, comentó el presidente, había una menor de edad. Ninguno de los privados de su libertad estuvo en peligro, ni tiene alguna lesión. López Obrador explicó que los migrantes los retuvieron en un sitio, pero ante el despliegue de las fuerzas Armas y del estado de Tamaulipas los liberaron.

“Entonces, los tenían en un lugar y los llevaron a otro sitio, estacionamiento de un centro comercial, y ya se les rescató. Y están declarando, ya declararon, y estamos contentos, muy contentos, porque están bien, muy bien”, afirmó.

AMLO pidió que no se especule sobre el tema, debido a que no ha terminado la pesquisa y ni siquiera se puede asegurar que se trata de un cártel organizado.

El gobierno de México aseguró que se debe esperar a la resolución de este tema. FOTO: Presidencia

No habrá protección a ninguna autoridad

El presidente indicó que no habrá ningún tipo de encubrimiento para impedir que en caso de que haya algún funcionario relacionado con este caso, este evite las manos de la justicia.

Destacó que los rumores sobre el caso ha sido parte de una campaña en contra de la administración federal, a fin de sacar raja política rumbo a las elecciones de 2024.

Dio a conocer que Rosa Icela Rodríguez dará un informe este viernes para que la ciudadanía conozca las implicaciones relacionadas con este caso.

Los migrantes fueron liberados por sus captores. FOTO: X: @GildoGarzaMx

Aumentó la cifra de personas rescatadas

El gobernador Américo Villarreal dio a conocer la tarde de ayer que los agraviados habían sido liberados y encontrados por las autoridades locales.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que en la acción colaboraron Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La información de ayer era que 31 personas habían sido rescatadas; con los datos otorgados por AMLO, se aumentó a uno la lista de los beneficiados por esta acción.

Agencias internacionales respetan la soberanía de México

El mandatario señaló que las agencias de seguridad estadounidense ya no violan la soberanía de México porque antes “hacían lo que les daba la gana”. En la conferencia de prensa matutina, explicó que durante los gobiernos neoliberales “se vulneraba la soberanía del país. Se violaba nuestra soberanía”. Criticó que incluso esas agencias de seguridad estadounidense hasta calificaban a las corporaciones mexicanas, las capacitaban y les compartían información.

“Participaban en todo. Entraban sin pedir permiso. Hacían lo que les daba la gana. Que no se nos olvide que los embajadores de Estados Unidos eran los que calificaban el comportamiento de las corporaciones policiales y de las Fuerzas Armadas en México”, señaló.

“Hay documentos donde los embajadores, cuando los conozco uno, decían, esta corporación se comporta bien, esta se está comportando mal. Esta corporación la vamos a entrenar en Estados Unidos. Para que actúe de acuerdo a nuestra información, a nuestra estrategia. Así fue durante el gobierno de Calderón. De manera abierta. Hay testimonios””, agregó.

El presidente dijo que incluso esas agencias tenían control del aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que ahora es operado por la Marina.

“Tenían el control completo del aeropuerto. Y esto no se puede hacer si no existe la complicidad de las autoridades. No es la delincuencia. O es la delincuencia organizada en contubernio con la delincuencia de Cuello Blanco. Todo eso era lo que sucedía. Desde que tomé la posición dije, no vamos a hacer nada. Desde que tomé la posición dije, no vamos a ver hacia atrás”, argumentó.