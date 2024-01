La bodega secreta de ropa de paca que está en Roma y tiene precios regalados

Comprar ropa no siempre significa invertir todo tu presupuesto en prendas sumamente caras y es que desde hace un par de años hemos podido ver el incremento de negocios que ofrecen ropa de marca a precios muy bajos, lo que le da oportunidad a muchas personas de reinventar su estilo con prendas de alta calidad. Y entre la infinidad de negocios dedicados a esto, hay una bodega oculta entre las calles de la Roma Norte que promete ser una fuente de tesoros para las amantes de las marcas de alta gama.

La bodega oculta en la Roma Norte donde venden ropa de marca

Aunque su fachada parezca la de un edificio habitacional, no debes dejarte engañar ya que al entrar es posible descubrir un piso lleno de cientos de prendas que van desde los 65 pesos, pero este precio se vuele mejor una vez que has descubierto las etiquetas ya que éstas son de grandes firmas de moda, por lo que encontrarlas a este precio es una oportunidad única que no puedes perder.

Este outlet vende marcas originales a precios sumamente bajos.

Fotografía: TikTok/@adondequierasir

Entre la infinidad de prendas es posible encontrar ropa para toda la familia, ya que sus apartados van desde ropa de mujer, para hombres e incluso para niñas y niños, todas a precios muy accesibles y en excelente calidad. Y por si esto no fuera poco, este local también se encuentra en costante renovación, debido a que cada semana se incorporan nuevas prendas en diferentes tallas, además cuentan con otro apartado en el cual deberás llevar mucho tiempo para sumergirte en las montañas de ropa y así encontrar la prenda de tus sueños.

¿Dónde se ubica el outlet de la Roma Norte?

La popularidad de esta bodega ha ido creciendo poco a poco, por lo que te recomiendo seguirlos en sus redes sociales para enterarte de las promociones en turno y de las prendas que llegan semanalmente (da clic AQUÍ para ver su cuenta de TikTok). Pero si lo que quieres es asistir de una vez por todas a estas increíbles promociones podrás encontrar el local en la Calle Guayamas 12, colonia Roma Norte, su horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 am a 17:30 horas y los sábados de 10:00 am a 16:30 horas.